Larissa Hodgson verschenkt ihre letzte Rose an ...

«Bachelorette»: Das Finale Nach neun Folgen mit 22 Kandidaten, haben es Lars (li.) und Alessio ins Finale geschafft. Bild: CH Media Für Larissa Hodgson ist Papa Dan, ehemalige Hockey-Legende, als Schützenhilfe eingeflogen. Er hat die letzten beiden Singlemänner unter die Lupe genommen … Bild: CH Media … unter anderem beim Ich-oder-du-Spiel … Bild: CH Media Papa Dan Hodgson steht seiner Tochter im Finale mit Ratschlägen bei. Bild: CH Media Da haben beide Kandidaten noch gut lachen … Bild: CH Media … zum Schluss macht Alessio das Rennen. Bild: CH Media Er hat Larissa Hodgons Herz erobert. Bild: CH Media «Bachelorette»: Das Finale Nach neun Folgen mit 22 Kandidaten, haben es Lars (li.) und Alessio ins Finale geschafft. Bild: CH Media Für Larissa Hodgson ist Papa Dan, ehemalige Hockey-Legende, als Schützenhilfe eingeflogen. Er hat die letzten beiden Singlemänner unter die Lupe genommen … Bild: CH Media … unter anderem beim Ich-oder-du-Spiel … Bild: CH Media Papa Dan Hodgson steht seiner Tochter im Finale mit Ratschlägen bei. Bild: CH Media Da haben beide Kandidaten noch gut lachen … Bild: CH Media … zum Schluss macht Alessio das Rennen. Bild: CH Media Er hat Larissa Hodgons Herz erobert. Bild: CH Media

... den Aargauer Alessio. Und damit ist die Bachelorette-Saison 2024 endlich vorbei. Judihui und heirassa!

Von Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Finale haben Lars und Alessio um das Herz von Bachelorette Larissa Hodgons gekämpft.

Neun Folgen balzen, flirten und fremdschämen: Die Bachelorette-Staffel 2024 ist vorbei.

Nach Dreamdates mit den letzten beiden Singlemännern hat sich Larissa für Alessio entschieden. Mehr anzeigen

«Was, bei Bachelorette sind wir schon beim Finale angekommen?», werde ich in der Mittagspause gefragt.

Ja, die Fremdschäm-Trash-TV-Sendung mit Larissa Hodgson (29) ist schon in der Endrunde angekommen – und noch nie wurde so wenig darüber gesprochen. Zumindest in meiner Wahrnehmung.

Nach zig Blödel-Spielen und Hahnenkämpfen unter den Singlemännern buhlen noch Alessio (27) und Lars (28) um die letzte Rose.

Doch diese gibt's nicht einfach so. Vor dem Grande Finale stehen Dreamdates an. Zudem gilt es, beim Schwätzchen mit dem möglichen Schwiegerpapa, dem Ex-Hockeyaner Dan Hodgson, zu bestehen. Er ist extra aus Kanada eingeflogen, um seiner Tochter bei der Finalissima beizustehen.

Bei einer Runde Schach werden Alessio und Lars von Papa Hodgson genauer unter die Lupe genommen.

Höhenflug und romantisches Essen

Die Dreamdates haben es in sich. Beim Helikopterflug nutzt Lars den Moment und küsst Larissa leidenschaftlich.

Auch Alessio nutzt seine Gelegenheit und gibt nochmals Gas.

Während dem Dinnerdate in traumhafter Safari-Umgebung schüttet Alessio Bachelorette Larissa sein Herz aus. Er erzählt, warum seine letzte Beziehung – mit einer Reality-Darstellerin («Bachelor in Paradise») – nicht geklappt hat. Das Geständnis kommt gut an. Alessio setzt noch einen drauf und sagt: «Ich habe mich in dich verliebt.»

Larissa Hodgson: «Spüre bei beiden Männern ein Kribbeln»

Die Entscheidung zwischen Alessio und Lars fällt Larissa nicht einfach.

Bevor die letzte Nacht der Rosen ansteht, gibt's noch eine Runde «Ich oder Du»-Spiel, um zu sehen, wer besser zu ihr passt. Larissa: «Ich spüre bei beiden Männern ein Kribbeln.»

Doch am Schluss sind ihre Gefühle stärker für Alessio. Der 27-Jährige hat sie in den Bann gezogen. Larissa Hodgson und Alessio sind instant-verliebt.

Wie lange der Liebesfunke aus Südafrika nach der Sendung hält, das wird die Zukunft zeigen. Ein Rückblick der bisherigen neun Staffeln zeigt, dass das Liebesfeuer den Alltag – abseits der TV-Kameras – oft nicht lange überstanden hat.

Mehr Videos aus dem Ressort