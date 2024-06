Nemo nach dem ESC-Sieg. Laut einer Umfrage überwiegt die Skepsis darüber, dass der Gesangswettbewerb nächstes Jahr in der Schweiz ausgetragen wird. (Archivbild) Keystone

Weniger als die Hälfte der Schweizer*innen freut sich laut einer Umfrage auf die ESC-Austragung in der Schweiz. Bei Anhänger*innen von linken Parteien ist die Vorfreude grösser als bei bürgerlichen Parteien.

sda/che SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Umfrage zeigt, dass 49 Prozent der Schweizer Bevölkerung dem Eurovision Song Contest 2025 skeptisch gegenüberstehen.

Zustimmung ist höher bei Personen mit höherem Bildungsgrad und linker politischer Gesinnung, während 74 Prozent der SVP-Anhänger dagegen sind.

Mehrere Schweizer Städte haben sich als ESC-Austragungsort beworben. Mehr anzeigen

Das zeigt eine am Samstag in der Zeitung «Blick» veröffentlichte Umfrage von Sotomo.

Befragt wurden 24'720 Personen. Sie beantworteten die Frage, ob sie es begrüssen, dass die Schweiz und damit die SRG 2025 den Eurovision Song Contest (ESC) austragen.

49 Prozent von ihnen antworteten mit «Nein» oder «eher Nein», und 46 Prozent mit «Ja» oder «eher Ja». Fünf Prozent gaben keine Antwort. Die grösste Unterstützung findet der ESC mit 72 Prozent Befürwortenden in der Anhängerschaft der Grünen.

Eine Mehrheit mit Vorfreude gibt es auch bei SP, GLP und Mitte-Partei.

Anders ist die Lage bei jenen, die SVP und FDP bevorzugen: In der Anhängerschaft dieser beiden Parteien überwiegen die Skeptikerinnen und Skeptiker klar, bei der SVP mit 74 Prozent. Auch jene, die in der Umfrage keine Parteipräferenz nannten, freuen sich mehrheitlich nicht auf den ESC in der Schweiz.

Entscheidung im August, welche Location ESC 2025 austrägt

Mehrere Schweizer Städte bewerben sich für die Austragung des ESC ihre Kandidatur für die Austragung des ESC bekannt. Es sind Basel, Bern – zusammen mit Biel – Zürich und Genf.

Der ESC 2025 findet in der Schweiz statt, nachdem Nemo aus Biel die diesjährige Ausgabe gewonnen hat.

Der Terminplan sieht vor, dass die Europäische Rundfunkunion EBU und die SRG im Juli und August die eingereichten Dossiers prüfen.

Ende August soll der Entscheid über den Austragungsort des ESC 2025 bekanntgegeben werden.

