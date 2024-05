Liebevolles Fotoshooting endet mit übler Mücken-Attacke

Es ist schon über ein Jahr her, seit Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza um ersten Mal Eltern geworden sind: Am 30. März 2023 kam ihr Sohn auf die Welt. Bild: IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Für das perfekte Bild nehmen Influencer*innen viel in Kauf. Aurora Ramazzotti und ihr Freund liessen sogar eine Mückenattacke über sich ergehen, weil sie das perfekte Pärchenfoto schiessen wollten.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Von ihrem neuesten Fotoshooting nahmen Aurora Ramazzotti und Freund Goffredo Cerza mehrere schmerzhafte Souvenirs mit nach Hause.

Auf Instagram postet Aurora Ramazzotti diese Woche Bilder, die das Paar eng umschlungen und in Badekleidern zeigt. Aber der schöne Schein trügt.

«Diese sehr guten Fotos von meinem Bruder Gabrio haben uns etwa 30 Mückenstiche pro Kopf gekostet», schreibt die Tochter von Michelle Hunziker dazu in der Bildlegende. Mehr anzeigen

«Wer schön sein will, muss leiden» heisst ein gängiges Sprichwort. Aurora Ramazzotti kann davon ein Lied singen.

Die 27-jährige Influencerin postete diese Woche auf Instagram drei neue Pärchenfotos mit ihrem Partner Goffredo Cerza.

Auf den Bildern ist zu sehen, wie das Paar eng umschlungen und in Badekleidern auf einer Wiese liegt. Aber der schöne Schein trügt.

«Dieses Foto kostet uns 30 Mückenstiche pro Kopf»

«Diese sehr guten Fotos von meinem Bruder Gabrio kosteten uns etwa 30 Mückenstiche pro Kopf», schreibt Aurora Ramazzotti zu den Bildern.

Zum Beweis fügt die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti am Ende der Bilderreihe ein Selfie dazu, auf dem mitten auf ihrer Stirn ein Mückenstich zu sehen ist.

«Ein besonderes Dankeschön an die, die mich mit geometrischer Präzision genau in die Mitte der Stirn getroffen hat», witzelte Ramazzotti, derweil sie in einer Instagram-Story auch den zerstochenen Rücken ihres Freundes Goffredo Cerza präsentiert.

Die Bilder hat Halbbruder Gabrio (9) geknipst

Influencerin Aurora Ramazzotti gibt ihren 2,6 Millionen Follower*innen in den sozialen Medien regelmässig Einblick in das Leben von ihr und ihrer Familie.

Laut ihren Angaben hat die neuesten Pärchenfotos ihr neunjähriger Halbbruder Gabrio geknipst.

Er und seine Schwester Raffaela stammen aus der Beziehung von Auroras Vaters, dem Sänger Eros Ramazzotti, mit dessen Ex-Frau Marica Pellegrinelli.

