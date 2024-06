Löffelbieger Uri Geller gibt nach 47 Jahren Buch zurück

Der israelisch-britische Illusionist Uri Geller steht in seinem Museum neben einem Cadillac, der mit selbst gebogenem Besteck bedeckt ist. Ilia Yefimovich/dpa

Nach fast einem halben Jahrhundert kehrt ein Buch von Magier Uri Geller in eine Bibliothek in Israel zurück. Die Geschichte dahinter ist erstaunlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Uri Geller fand nach 47 Jahren ein in Los Angeles ausgeliehenes Buch in seinem Lagerraum in Israel wieder.

Das Buch reiste unbemerkt in einem Karton mit ihm um die Welt, während er mehrfach umzog.

Gellers Tochter durfte das Buch behalten, da die Bibliothek das Werk nicht mehr in ihrem Bestand führt. Mehr anzeigen

Der israelische Zauberkünstler und Löffelbieger Uri Geller (77) hat nach ganzen 47 Jahren ein Buch aus einer Bibliothek in Los Angeles wiedergefunden und zurückgegeben, berichtet «Der Spiegel».

Während Geller in seinem Lagerraum in Israel nach Abdeckungen für Vasen suchte, stiess er in einer Kartonschachtel überraschend auf das Buch, wie er der BBC mitteilte.

Geller hatte das Buch «The Geller Papers», ein Werk über seine angeblich übernatürlichen Fähigkeiten, im Januar 1977 ausgeliehen, um es einem Freund zu zeigen, da er selbst kein Exemplar zur Hand hatte.

Buch reiste um die halbe Welt

Unbemerkt begleitete das Buch Geller dann aber während seiner zahlreichen Umzüge rund um den Globus: von Kalifornien nach New York, dann nach Connecticut, zurück nach New York, weiter nach London, Massachusetts und schliesslich bis nach Israel.

«Als ich es sah, dachte ich sofort: ‹Wow, ich habe in meinem Leben schon so viel durchgemacht›», erzählte Geller der BBC. Er schickte das Buch an seine Tochter, die in der Nähe von Los Angeles lebt.

Tochter darf das Buch behalten

Diese befürchtete, ein hohes Bussgeld zahlen zu müssen. Doch die verspätete Rückgabe hatte keine Konsequenzen. Eine Sprecherin der BBC erklärte, dass die öffentliche Bibliothek von L.A. keine Mahngebühren mehr erhebt.

«Es war eine Freude, dieses besondere Werk von Uri Gellers Tochter zurückzubekommen», sagte sie. Die Tochter durfte das Buch sogar behalten, da es nicht mehr im Bestand der Bibliothek geführt wurde. «Es macht das Ganze noch spezieller, dass wir das Buch jetzt behalten dürfen», sagte die Tochter zur BBC.

Womit einmal mehr bewiesen ist: Ehrlichkeit wird (manchmal) belohnt.

