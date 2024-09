Kürsat Yildirim bei der Aufzeichnung der WDR-Talkshow «Kölner Treff » im September 2023. IMAGO/Future Image

Lotto-Chico hat nach seinem Millionengewinn seinen Job gekündigt und sich Luxusautos gekauft. Jetzt verkauft er seinen Ferrari nach wenigen gefahrenen Kilometern wieder. Hat der ehemalige Kranführer Geldsorgen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ehemalige Kranführer Kürsat Yildirim aus Dortmund hat 2022 den deutschen Lotto-Jackpot geknackt. Der heutige 43-Jährige gewinnt 9,9 Millionen Euro (circa 9,67 Millionen Schweizer Franken).

Kürsat Yildirim alias Lotto-Chico hat sich vom Gewinn mehrere Luxusboliden gekauft, darunter einen Ferrari und einen Porsche.

Nun verkauft er seinen «488 Pista»-Ferrari. Hat Lotto-Chico Geldsorgen? Der Düsseldorfer verneint. Mehr anzeigen

Er hat das geschafft, wovon viele träumen: Der ehemalige Kranführer Kürsat Yildirim hat im Lotto fast zehn Millionen Franken gewonnen und darauf seinen Job gekündigt.

Seitdem lebt er ein Leben auf der Überholspur – samt Ps-starken Boliden. So hat sich der 43-Jährige einen Porsche und einen Ferrari gegönnt.

Doch jetzt verabschiedet er sich von seinem italienischen Schatz auf vier Rädern. Lotto-Chico hat seinen «488 Pista» – Einkaufswert 730'000 Euro – zum Händler zurückgebracht. Dieser soll nun den Ferrari weiterverkaufen, berichtet «Bild.de». Hat Lotto-Chico etwa Geldsorgen und muss sein neues Edelauto mit nur 7200 gefahrenen Kilometern deshalb vertschutten?

Lotto-Chico: Lieber Immobilien als Flitzer

Lotto-Chico erklärt den Ferrari-Verkauf so: «Nein, niemand muss sich Sorgen machen. Aber ich bin etwas vernünftiger geworden, lege mein Geld lieber in Immobilien an. Das Auto ist am Ende nur totes Kapital, kostet zu viel im Unterhalt. Und ich habe ja noch meinen Porsche.»

Nur schon die Versicherung für den Ferrari kostete ihn 5580 Euro (5200 Franken) pro Jahr.

Erst kürzlich hat Kürsat Yildirim laut «Bild.de» seinen ersten Immobilien-Kaufvertrag unterschrieben, für ein Mehrfamilienhaus. Für das siebte Haus musste er sich allerdings Geld leihen: «Das mag zwar sinnvoll gewesen sein, aber Schulden sind nicht mein Ding. Das konnte ich nicht haben. Mit dem Geld aus dem Autoverkauf möchte ich jetzt den Kredit ablösen», verrät der 43-Jährige.

