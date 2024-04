Luca und Christina Hänni mussten evakuiert werden

Luca und Christina Hänni sind bei den RTL-Formaten «Punkt 8» und «Punkt 12» am Mittwoch zu Gast. Instagram

Gleich in zwei RTL-Shows sind Luca und Christina Hänni heute zu Gast. Sie plaudern über ihren Podcast und die bevorstehende Geburt. Die Hännis müssen wegen einer Weltkriegsbombe das Gebäude vorzeitig verlassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luca und Christina Hänni waren heute, Mittwoch, 3. April, bei RTL in zwei Sendungen zu Gast, um über ihren neuen Podcast, ihr erstes gemeinsames Baby und die neuen Pläne zu sprechen.

Das Schweizer Paar musste das RTL-Gebäude vorzeitig verlassen. Die RTL-Zentrale in Köln wurde wegen einer Weltkriegsbombe evakuiert.

Auf dem Rhein in Köln musste eine Fliegerbombe entschärft werden. Mehr anzeigen

Voller Freude plaudern Luca (29) und Christina Hänni (34) bei RTL über ihren neuen Podcast («Don't worry be Hänni») und die Vorfreude auf die baldige Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys.

Luca und Christina strahlen um die Wette, dazwischen wird ihre Liebesgeschichte im Rückblick eingeblendet. Hat sich das Show-Paar doch bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance» kennen- und lieben gelernt.

Zuerst sind sie bei der Sendung «Punkt 8» zu sehen, später sollten sie im Mittagsmagazin «Punkt 12» wieder auftreten.

Doch es kommt anders, schreibt «Nau.ch». Weil in der Nähe der RTL-Studios in Köln eine Weltkriegsbombe entdeckt wird, müssen die Hännis das Gebäude vorzeitig verlassen.

Christina Hänni: «Alles heute etwas anders gelaufen»

Christina Hänni postet über Vorfall auf Instagram und schreibt: «Alles spontan heute etwas anders gelaufen wegen der Evakuierung und Bombenentschärfung in Köln. Wir waren bereits früher bei ‹Punkt 12›.»

RTL moderiert outdoor weiter

Auch für RTL-Moderatorin Roberta Bieling wird es eine besondere «Punkt 12»-Ausgabe. Zum Start ihrer dreistündigen Live-Sendung steht sie noch im TV-Studio, doch mittendrin muss sie das Gebäude wegen der Bombe ebenfalls verlassen, schreibt «rtl.de».

Alle Moderatoren, alle Mitarbeiter*innen der RTL-Zentrale sind von der Evakuierung betroffen. In Sichtweite des RTL-Sendezentrums in Köln-Deutz haben Bauarbeiter beim Baggern im Rhein am Morgen eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Die zehn Zentner schwere Bombe soll ab 14 Uhr entschärft werden.

Doch RTL macht – trotz besonderer Umstände – weiter. RTL-News-Geschäftsführer Martin Gradl erklärt: «Auch in so einer erschwerten Situation wollen wir für unser Publikum da sein. Daher verlegen wir kurzerhand unser Studio nach draussen und werden von ausserhalb der Evakuierungszone ‹Punkt 12› und eventuell auch die späteren aktuellen Sendungen ‹explosiv› und ‹exclusiv› sowie das Programm von ntv weiter live senden.»

