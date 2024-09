Maggie Smith ist gestorben. (Archivfoto) Andy Rain/epa/dpa

Die britische Schauspiel-Ikone Maggie Smith ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Maggie Smith, britische Schauspielerin, ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Bekannt war Smith in den letzten Jahren vor allem für ihre Rollen in «Downton Abbey» und «Harry Potter».

Für ihre Leistungen wurde die Schauspielerin mit zahlreichen Preisen geehrt – darunter zwei Oscars. Mehr anzeigen

Die britische Schauspielerin Maggie Smith, auch bekannt als Dame Margaret Natalie Smith, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ihre Familie.

Smith prägte die Welt des Films und Theaters über Jahrzehnte hinweg. Bekannt war sie in den letzten Jahren insbesondere durch ihre Rolle als Violet Crawley in der britischen Serie «Downton Abbey» sowie als Professorin Minerva McGonagall in den Harry Potter-Filmen.

Für ihre Leistungen wurde Maggie Smith mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter zwei Oscars, vier Emmys, fünf BAFTA Awards, drei Golden Globes, einen Tony Award sowie Nominierungen für sechs Laurence Olivier Awards. Smith gehörte zu den wenigen Künstler*innen, die die Triple Crown of Acting gewonnen haben.

Maggie Smith war bekannt für ihren scharfsinnigen Humor in komödiantischen Rollen. Ihre Karriere auf der Bühne und Leinwand erstreckte sich über sieben Jahrzehnte. Sie galt als eine der bekanntesten und produktivsten Schauspielerinnen Grossbritanniens.