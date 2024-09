Richard Lugner starb am 12. August im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Wiener Bauunternehmer hatte erst im Juni zum sechsten Mal geheiratet – die fast 50 Jahre jüngere Simone Reiländer. IMAGO/SEPA.Media

Heribert Kasper, gemeinhin als «Mister Ferrari» bekannt, äussert sich zu den letzten Momenten seines langjährigen Freunds Richard Lugner. Er wirft den Ärzten vor, Lugner zu früh entlassen zu haben – und verteidigt Mörtels Witwe.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Richard Lugners Beerdigung fand im Wiener Stephansdom statt, und sein Freund Heribert Kasper erhob Vorwürfe gegen die behandelnden Ärzte.

Kasper kritisiert, dass Lugner trotz seines schlechten Gesundheitszustands zu früh entlassen wurde, unabhängig von dessen Wünschen.

Er nimmt Witwe Simone Reiländer in Schutz und betont, dass sie keine Schuld trage, im Gegensatz zu der Kritik einer Ex-Frau Lugners. Mehr anzeigen

Das Begräbnis von Richard Lugner fand im Wiener Stephansdom statt – unter den ersten Trauergästen befand sich Heribert Kasper. Der langjährige Freund von Mörtel gab der österreichischen «Krone» Auskunft über seine Gefühlslage und erhebt schwere Vorwürfe.

«Ich kann das alles immer noch nicht fassen», sagt Kasper. Er müsse den Schmerz erstmal verdauen und fragt sich stets: «Warum?». Es hätte nie so geschehen dürfen, ist sich «Mister Ferrari» sicher. «Die Ärzte haben ihn zu früh gehen lassen. Egal, was er unterschrieben hat. Die Simone trifft überhaupt keine Schuld.» Kasper spricht damit die Kritik an, die eine Ex-Frau von Lugner an Witwe Simone Reiländer gerichtet hatte.

«Das ist verantwortungslos»

Richard habe sicherlich darauf gedrängt, beim Spitalaufenthalt so bald wie möglich wieder nach Hause zu können. Doch das sollte man als Arzt ignorieren.

Heribert Kasper weiter: «Das ist doch verantwortungslos. Ein fast 92-Jährige muss nach einer Herzoperation, Hüftverletzung und Wasser in den Beinen betreut, umsorgt und kontrolliert werden. Der muss sich schonen.» Auch zu Simone Reiländer – «Mausi» – hat der Lugner-Freund ein gutes Verhältnis und möchte nicht, dass sie leidet.

