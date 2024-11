Machine Gun Kelly und Megan Fox: Der Musiker und die Schauspielerin sind seit 2020 liiert. Bild: IMAGO/Cover-Images

Megan Fox und Machine Gun Kelly erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram teilt die Schauspielerin die Neuigkeiten mit ihren Fans. Für Fox ist es das vierte Kind, für Kelly sein zweites.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit 2020 sind Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly liiert und sorgten seitdem immer wieder mit ihrer Partnerschaft für Schlagzeilen.

Im Jahr 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt, die laut der Schauspielerin ein Jahr später wieder aufgelöst wurde.

Nun gibt es freudigere Nachrichten: Fox erwartet ihr viertes Kind. Mehr anzeigen

Megan Fox hat auf Instagram die freudige Nachricht ihrer erneuten Schwangerschaft verkündet.

Die 38-jährige Schauspielerin teilte ein Bild eines positiven Schwangerschaftstests mit der Botschaft: «Nichts ist jemals wirklich verloren. Willkommen zurück.»

Ein weiteres Bild zeigt Fox nackt, mit schwarzer Farbe übergossen, während sie ihren Bauch hält. Dieser Beitrag ist derzeit der einzige auf ihrem Instagram-Profil.

Rückblick auf eine schwere Zeit

Vor einem Jahr hatte Fox öffentlich gemacht, dass sie und ihr Ehemann Machine Gun Kelly eine Fehlgeburt erlitten hatten. In einem Interview mit «Good Morning America» sagte sie: «So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Ich habe drei Kinder, also war es für uns beide sehr schwierig.»

Diese Kinder stammen aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green, bekannt aus «Beverly Hills, 90210». Machine Gun Kelly, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hat eine Tochter aus einer früheren Beziehung.

Die Beziehung zwischen Fox und dem Rapper begann 2020 am Set des Films «Midnight in the Switchgrass» in Puerto Rico, kurz nachdem Fox sich von Green getrennt hatte.

Anfang 2022 verlobte sich das Paar, was Kelly mit den Worten «Sie hat ja gesagt» in seiner Instagram-Story verkündete. Anfang des letzten Jahres gab es jedoch Spekulationen über mögliche Probleme in ihrer Beziehung.

Mehr Videos aus dem Ressort

Einkaufen im Luxusladen: Schweizer Starkoch wird ignoriert, der blue News Journalist freundlich bedient Beim Besuch Hermès in Zürich fühlt sich Starkoch André Jaeger schlecht behandelt. Werden manche Kund*innen in Luxusläden weniger gut bedient? blue News macht den Selbsttest – und erlebt eine Überraschung. 31.10.2024

Dpa/bb