Meghan überrascht mit neuem Auftritt ohne Harry

Meghan Markle startet neu. Dies zumindest auf ihrem Instagram-Account, der nur noch als «meghan» angeschrieben ist. Die Herzogin hat bisher ein Video gepostet, das das neue Jahr feiert. KEYSTONE

Meghan Markle startet 2025 mit einer frischen Social-Media-Strategie und einem neuen Instagram-Kanal, der bereits grosses Interesse weckt.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Meghan Markle startet 2025 mit einem neuen Instagram-Kanal und präsentiert sich erstmals unabhängig in den sozialen Medien.

Ein einziges Video, in dem Meghan «2025» in den Sand schreibt, vermittelt einen unbeschwerten und positiven Neustart.

Der Account hat bereits über 630'000 Follower und stösst auf grosses öffentliches Interesse. Mehr anzeigen

Meghan Markle beginnt das Jahr 2025 mit einem unerwarteten Schritt in die Welt der sozialen Medien. Nach einem turbulenten Jahr 2024, das von Herausforderungen geprägt war, scheint sie nun entschlossen, ihren Online-Auftritt selbst zu gestalten. Ihr neuer Instagram-Kanal markiert den Beginn dieser Veränderung.

In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres fiel auf, dass Meghan und Prinz Harry zunehmend getrennte Wege gingen. Bei wichtigen Anlässen traten sie nicht mehr gemeinsam auf, sondern bevorzugten es, ihre Auftritte alleine zu meistern. Diese Entwicklung setzt sich nun fort, da Meghan mit einem eigenen Instagram-Account in Erscheinung tritt.

Der Eindruck eines Neuanfangs

Der neue Account, schlicht «meghan» genannt, enthält bisher nur ein einziges Video. In diesem Clip spaziert Meghan in einem lässigen Outfit am Strand entlang und schreibt «2025» in den Sand. Ohne weitere Erklärungen oder Bildunterschriften lässt sie das Video für sich sprechen und vermittelt den Eindruck eines Neuanfangs, der positiv und unbeschwert wirken soll.

Die Strategie scheint aufzugehen, denn das mysteriöse Video hat bereits viele neugierig gemacht. Die Zahl ihrer Follower wächst rasant und hat bereits die Marke von 630'000 überschritten. Es sieht so aus, als ob Meghan mit ihrem neuen Ansatz einen erfolgreichen Start ins Jahr 2025 hinlegt.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

