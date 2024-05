Ausgaben an der Sneakerness: «Mein Papi hat die Schuhe bezahlt» Die Sneakerness ist die grösste Turnschuh-Convention Europas. Am 04. und 05. Mai startet sie in Zürich. Wie viele Schuhe haben die Besucher und gab es auch Fehlkäufe? blue News hat vor Ort nachgefragt. 04.05.2024

Die Sneakerness ist die grösste Turnschuh-Convention Europas. Am 04. und 05. Mai findet sie in Zürich statt. Wie viele Schuhe die Besucher gekauft haben und ob es auch Fehlkäufe gibt, erfährst du in unserem Video.

Stéphanie Süess und Yannik Tschan Roman Müller und Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 04. und 05. Mai 2024 findet in Zürich Oerlikon in der Halle 622 die Sneakerness statt.

Vor Ort gibt es exklusive Prototypen, seltene Muster und Vintage-Designs zu entdecken.

Die weltweit führenden Marken und auch Privatsammler*innen und Einzelverkäufer*innen präsentieren ihre Sneaker-Kollektionen, Sondereditionen und Einzelstücke.

Wie viele Schuhe die Besucher gekauft haben und ob es in ihren Sammlungen auch Fehlkäufe gibt, erfährst du in unserem Video. Mehr anzeigen

Die Sneakerness ist die grösste Turnschuh-Messe Europas. An diesem Wochenende kommen Sneakerlovers auf ihre Kosten. An der Convention in Zürich Oerlikon in der Halle 622 gib es allerlei Turnschuhe zu entdecken, zu kaufen und verkaufen. Doch auch ähnlich Gesinnte können einfach in den Lifestyle rund um das Thema eintauchen.

An der Sneakerness sind beispielsweise exklusive Prototypen, seltene Muster und tolle Vintage-Designs. Die weltweit führenden Marken präsentieren ihre kommenden Sneaker-Kollektionen, Sondereditionen und Einzelstücke kurz bevor sie auf den Markt kommen. Aber auch Privatsammler*innen und Einzelverkäufer*innen erhalten ihre Tische.

Wie viel ist dein teuerster Schuh wert?

Sammler*innen kaufen die Schuhe und tragen sie teilweise nicht – Unvorstellbar oder? Doch genau so ist es. Denn ein getragener Schuh ist in den meisten Fällen weniger Wert.

Wie viele Schuhe die Besucher*innen an der Sneakerness gekauft haben, wie teuer sie waren und ob es in ihrem Schuhschrank auch Fehlkäufe gibt, erfährst du im Video.

Die Sneakerness findet vom 04. – 05. Mai in der Halle 622 in Zürich Oerlikon statt.

Mehr Videos aus dem Ressort