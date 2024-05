Sneakerness Zürich: So viel kostet der teuerste Schuh Am 4. und 5. Mai findet die Sneakerness in Zürich statt. Sie bringt Schuhfanatiker zusammen, die dieselbe Leidenschaft teilen. Doch wieviel kostet der teuerste Schuh? blue News war vor Ort dabei. 04.05.2024

Am 4. und 5. Mai findet die Sneakerness in Zürich statt. Sie bringt Schuhfanatiker zusammen, die dieselbe Leidenschaft teilen. Doch wieviel kostet der teuerste Schuh? blue News war vor Ort dabei.

Von Stéphanie Süess und Yannik Tschan Roman Müller und Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 4. und 5. Mai 2024 findet in Zürich, Oerlikon, in der Halle 622 die Sneakerness statt.

Die Veranstaltung bringt Schuhfanatiker zusammen, die ihre Leidenschaft gemeinsam feiern.

Vor Ort sind beispielsweise exklusive Prototypen, seltene Muster und tolle Vintage-Designs.

Die weltweit führenden Marken präsentieren ihre kommenden Sneaker-Kollektionen, Sondereditionen und Einzelstücke kurz bevor sie auf den Markt kommen.

Auch Privatsammler und Einzelverkäufer erhalten ihre Tische: Somit steigt die Chance auf eine Rarität – ein Schuh der vielleicht sonst schon überall vergriffen ist.

Der teuerste Schuh kostet zwischen 20'000 und 30'000 Franken. Mehr anzeigen

Sie ist die grösste Turnschuhmesse Europas – die Sneakerness. An diesem Wochenende kommen Sneakerheads auf ihre Kosten. An der Convention in Zürich, Oerlikon, in der Halle 622 gib es allerlei Turnschuhe zu entdecken, zu kaufen und verkaufen. Doch auch ähnlich Gesinnte können einfach in den Lifestyle rund um das Thema eintauchen.

Sneaker sind mittlerweile sogar Statussymbole und Wertanlagen. Ausgewählte Sneaker haben für ein gewisses Publikum einen hohen Sammel- und Stellenwert – ähnlich wie etwa Designerhandtaschen oder andere Luxusprodukte.

An der Sneakerness sind beispielsweise exklusive Prototypen, seltene Muster und tolle Vintage-Designs. Die weltweit führenden Marken präsentieren ihre kommenden Sneaker-Kollektionen, Sondereditionen und Einzelstücke kurz bevor sie auf den Markt kommen. Aber auch Privatsammler und Einzelverkäufer erhalten ihre Tische: Somit steigt die Chance auf eine Rarität – ein Schuh der vielleicht sonst schon überall vergriffen ist.

An der Sneakerness ist für jeden etwas dabei – Schuhe im Wert von 100 bis 30'000 Franken. blue News hat den vermutlich teuersten Schuh gefunden – ob es vielleicht auch gar der hässlichste ist, siehst du in unserem Video.

Woher kommt die Sneakerness?

Entstanden ist die Sneakerness 2008 in Bern, als eine Handvoll Freunde eine Plattform schufen, um ihre Leidenschaft für Sneaker und die dazugehörende Kultur mit anderen zu teilen.

Mittlerweile setzt sie sich aus diversen Felder zusammen: Sport und Mode sind die typischen Eckpfeiler der Community, aber auch Musik und Kunst sind stark eingebunden.

Die Sneakerness findet vom 4. bis 5. Mai in der Halle 622 in Zürich Oerlikon statt.

Mehr Videos aus dem Ressort