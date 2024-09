Melania Trump verrät: «Unser erstes Date war im Auto»

Melania Trump veröffentlicht am 8. Oktober 2024 ihre «Memoiren». sda

Zum ersten Mal seit zwei Jahren spricht Melania Trump wieder in einem Interview. Dabei gewährt sie Einblicke in ihr Privatleben, einschliesslich bisher unbekannter Details ihrer Beziehung zu Donald Trump.

Melania Trump gab nach zwei Jahren ein Interview, um über ihre Ehe mit Donald Trump und bisher unveröffentlichte Details zu sprechen.

Anlass ist die Veröffentlichung ihrer Memoiren am 8. Oktober.

Ihr erstes Date mit Donald Trump fand im Auto und auf einem Grundstück statt, das Donald kaufen wollte.

Zum ersten Mal seit zwei Jahren tritt die ehemalige First Lady Melania Trump wieder ins Rampenlicht und gibt ein exklusives Interview. Anlass ist die Veröffentlichung ihrer «Memoiren» am 8. Oktober, in denen sie bislang unbekannte Details über ihre Ehe mit Donald Trump preisgibt.

«Es ist Zeit, dass ich meine Geschichte erzähle – und die Wahrheit», erklärte sie in einem Gespräch auf Fox News bei «Fox & Friends», das am Donnerstag ausgestrahlt wurde. Im Interview gewährt Melania einen seltenen Einblick in die Anfänge ihrer Beziehung zu Donald Trump.

Die «Fox & Friends»-Moderatorin Ainsley Earhardt spricht mit der ehemaligen First Lady Melania Trump. FOX News (Screenshot)

Die ehemalige First Lady sprach mit der Moderatorin Ainsley Earnhardt über die Anfänge ihrer Beziehung mit Trump und kommentiert trocken: «Wir haben uns auf einer Party kennengelernt, Sie können ein ganzes Kapitel darüber im Buch lesen.» Wer das Buch nicht lesen wird, dem oder der sei an dieser Stelle verraten: Es war 1998 im Kit Kat Club in New York City.

Ungestörtes erstes Date im Auto

Das darauf folgende erste Date beschreibt Melania ebenfalls eher wenig enthusiastisch mit: «Wenn man es überhaupt ein Date nennen kann.» Tatsächlich bestand das vermeintlich romantische Treffen aus einer über einstündigen Autofahrt zu einem Grundstück, an dem ihr zukünftiger Ehemann interessiert war.

Melania störte das anscheinend nicht, behauptet sie: «Es war sehr nett», erinnert sie sich. Besonders gefiel ihr die Zeit, die sie ungestört im Auto verbrachten. «Wir waren etwa eine oder anderthalb Stunden alleine im Auto. Keine anderen Geräusche, keine anderen Menschen.»

Zu diesem Zeitpunkt war Donald bereits prominent, und Melania schätzte die seltene Gelegenheit, ihn in einer privaten Atmosphäre kennenzulernen. «Ich liebte die Vision, die er hatte. Und die Verbindung, die wir hatten. Es war etwas ganz Besonderes.»

Auch über ihre Verlobung mit dem Unternehmer im Jahr 2004 spricht Melania: «Es war mein Geburtstag. Und gleichzeitig die Met Gala. Alles an einem Abend. Wir waren schon zu Hause, beide in Gala-Outfits. Dann hat er den Antrag gemacht.»

Donald hatte ihr zu dieser Zeit keine politischen Ambitionen offengelegt. «Wir haben damals nicht darüber gesprochen», verrät Melania. Erst später erwähnte ihr Gatte, dass er in die Politik einsteigen wolle.

Trump-Hochzeit lief «gut»

Die Moderatorin erkundigt sich, wie die Hochzeit war. «Als Braut will man sicherstellen, dass alles glatt läuft, und das tat es. Wir hatten einen guten Tag», erzählt Melania. «Es lief.»

Gesprächiger und engagierter wird die ehemalige First Lady, als es um ihre Modelkarriere geht, die Quelle jener um 2000 entstandenen Nacktaufnahmen, die möglicherweise – oder auch nicht – im kommenden Buch erscheinen werden. Sie erklärt, dass diese Karriere ihr die dicke Haut verliehen habe, die sie als Politikergattin brauche.

«Die Modewelt ist glamourös, aber gleichzeitig sehr hart, weil jeder dich bewertet und dich auf eine bestimmte Weise sieht. Es kann also eine gemeine Welt sein. Nichts hat mich mehr auf diese Welt vorbereitet als die Mode.»

«Ich bin für alles verantwortlich»

Ein weiteres interessantes Detail aus dem Interview betrifft die Familienplanung des Paares. Obwohl das Paar nach der Geburt ihres inzwischen 18-jährigen Sohnes Barron keine weiteren Kinder bekam, enthüllt Melania, dass Donald sich durchaus mehr Nachwuchs gewünscht hätte.

Melania wollte keine Geschwister: Einzelkind Barron Trump verlässt Trump Tower in New York City. IMAGO/Cover-Images

Doch sie war zufrieden mit einem Kind, da das Leben der Familie bereits sehr ausgefüllt sei. «Ich bin für alles verantwortlich, und deshalb ist es einfach perfekt.»

Sie beschreibt Donald dann auch als «fürsorglich», ihre gemeinsame Beziehung als «wunderschön». Und: «Sein Humor, seine Persönlichkeit, seine Freundlichkeit – er ist sehr besonders. Seine Positivität. Seine Energie. Es ist unglaublich.» Gleichzeitig wendet sie sich von der Verbindung zu ihrem Ehemann und den Entscheidungen anderer Familienmitglieder ab:

«Ich habe keine Kontrolle über meinen Ehemann, ich habe keine Kontrolle über seine Kinder, ich habe nicht einmal Kontrolle über mein eigenes Kind», sagt sie. «Er ist sein eigener Mensch, und wir alle haben Jas und Neins, und wir sind alle Individuen. Solange man sein Leben mit Respekt lebt, ist das alles, was zählt.»

Zweiter Einzug ins Weisse Haus?

Auf die Frage, wie sie zu Donalds erneuter Präsidentschaftskandidatur stehe, betont sie: «Ich unterstütze ihn.» Obwohl Melania im aktuellen Wahlkampf kaum in Erscheinung getreten ist und auch bei wichtigen Veranstaltungen, wie dem Parteitag der Republikaner oder der Debatte mit Kamala Harris, nicht präsent war, steht sie offiziell nach wie vor an der Seite ihres Mannes.

Und so wird am 5. November 2024, wenn die US-Wahlen stattfinden und Donald Trump erneut antritt, entschieden, ob Melania Trump nochmals ins Weisse Haus einzieht.