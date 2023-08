Melania Trump zieht sich zurück und lebt «ihr eigenes Leben»

Trump droht weitere Anklage: Es könnte die folgenschwerste sein Donald Trump droht eine dritte Anklage, weitere könnten folgen. Nach eigenen Angaben wurde der Republikaner am Sonntag benachrichtigt, dass er Ziel von Ermittlungen zur Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 sei. 20.07.2023

Während sich Ex-US-Präsident Donald Trump auf seinen nächsten Gerichtsprozess vorbereitet, soll sich die ehemalige First Lady immer mehr zurückziehen. Laut einem Insider lebt Melania Trump «ihr eigenes Leben».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump muss sich bereits zum vierten Mal innert kurzer Zeit vor Gesicht verantworten.

Auffällig dabei: Während der Ex-US-Präsident nach wie vor Einfluss auf die amerikanische Politik nimmt, fehlt von seiner Frau jede Spur.

Nun verrät ein Insider, Melania Trump lebe schon länger «ihr eigenes Leben». Mehr anzeigen

Einmal mehr muss sich Donald Trump vor Gericht verantworten, derweil der ehemalige US-Präsident in unschöner Regelmässigkeit gegen die Justiz wettert.

Das ist alles nichts Neues, dabei fällt eines aber auf: Während der 77-Jährige nach wie vor Einfluss auf die amerikanische Politik nimmt, fehlt von seiner Frau Melania jede Spur.

Nun sprach ein Insider mit dem US-Magazin «People» über das Leben, das die 53-Jährige führen soll.

Donald Trump vergisst seine Frau in der Dankesrede

Donald und Melania Trump heirateten im Januar 2005 in Florida. Seither sorgt ihre Ehe immer wieder für Gesprächsstoff. In den vergangenen Jahren wurden auch immer wieder Gerüchte laut, zwischen den Eheleuten würde es kriseln.

Während die Trumps in der Öffentlichkeit meist lächeln, soll es hinter den Kulissen deutlich kälter zugehen.

Während sich Ex-US-Präsident Donald Trump auf den nächsten Prozess vorbereitet, zieht sich seine Frau Melania immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Bild: Alex Brandon

Im vergangenen April versammelte Trump seine Unterstützer*innen auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, um ihre «grossartige Arbeit» zu würdigen. Dabei erwähnte er auch seine «grossartige Familie» und dankte allen – ausser seiner Frau Melania.

Die ehemalige First Lady war bei dem Event nicht anwesend, ebenso fehlte Trumps älteste Tochter Ivanka. Sie wurde in der väterlichen Dankesrede aber trotzdem erwähnt.

Melania Trump «hasst all seine Rechtsprobleme»

Im «People»-Gespräch gibt der Insider weitere Einblicke und zeichnet das Bild einer wenig glücklichen Ehe. «Öffentlich unterstützt Melania ihren Mann, aber sie bevorzugt ein Leben in Privatsphäre.»

«Sie weiss, wie ihr Mann ist, aber sie glaubt, dass er zu sehr unter Beschuss steht und will damit nichts zu tun haben», so der Insider. «Sie hasst all seine Rechtsprobleme und spricht wenig darüber.»

Melania Trump lebe ihr eigenes Leben. Den Sommer 2023 soll das Paar weitgehend getrennt verbracht haben.

Während Donald Trump in New Jersey Golf spielt, seine Präsidentschafts-Kampagne vorantreibt und jegliche Vorwürfe von sich weist, verbringt Melania Trump ihren Alltag meist in Manhattan und kümmert sich um den gemeinsamen 17-jährigen Sohn Barron.

«Melania hat einen engen Familien- und Freundeskreis», so der Insider weiter. Die 53-Jährige wolle sich dabei weder auf ihren Ehemann noch auf dessen Anhänger verlassen.

