Grosse Sorge um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit sagte in den vergangenen Jahren mehrfach Termine aus gesundheitlichen Gründen ab. Bild: dpa

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (51) machte vor sechs Jahren öffentlich, dass sie an der chronischen Krankheit Lungenfibrose leidet. Jetzt wird sie erneut behandelt. Der Rückschlag löst Sorge aus.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer chronischen Lungenkrankheit.

Die Frau des Thronfolgers Kronprinz Haakon hatte die Erkrankung an Lungenfibrose 2018 selbst öffentlich gemacht.

Nun meldet das norwegische Königshaus, dass Mette-Marit aktuell wieder wegen ihrer Krankheit therapiert werde. Mehr anzeigen

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wird wieder wegen ihrer chronischen Lungenkrankheit therapiert. Sie habe erneut mit der Behandlung begonnen, teilt das norwegische Königshaus mit.

Frühere Erfahrungen hätten gezeigt, dass sich die Nebenwirkungen der Medikamente auf den Terminkalender auswirken könnten. Deswegen wolle man diese Information mit der Öffentlichkeit teilen.

Konkret heisst dies: Ihr Ehemann Haakon wird in den nächsten Wochen wieder vermehrt ohne Mette-Marit offizielle Termine wahrnehmen. Zudem sei mit spontanen Absagen der Kronprinzessin zu rechnen.

Dies passierte bereits in den vergangenen Jahren immer wieder. «Wie gut sie atmet, ist von Zeit zu Zeit unterschiedlich. Was an einem Tag schwierig ist, kann am nächsten Tag schon wieder gut sein», sagte Kronprinz Haakon im vergangenen Jahr in einem Interview.

Die psychische Belastung von Mette-Marit ist extrem hoch

Kronprinzessin Mette-Marit leidet unter Lungenfibrose – einer chronischen Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Die Frau des Thronfolgers Kronprinz Haakon (51) hatte die Erkrankung vor sechs Jahren selbst öffentlich gemacht.

Das royale Paar ist dem Jahr 2001 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder – Prinzessin Ingrid Alexandra (20) und Prinz Sverre Magnus (18).

Aktuell dürfte der gesundheitliche Rückschlag Mette-Marit besonders hart treffen. Denn die psychische Belastung, die die Kronprinzessin seit einigen Wochen ertragen muss, ist hoch.

Ihr Sohn aus einer früheren Beziehung, der 27-jährige Marius Borg Høiby, muss sich vor Gericht wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung verantworten. Die Ermittlungen dazu laufen weiterhin.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ladina Blumenthal: «Kuck, dass deine Energie nach oben kommt» Zeig uns, wie du wohnst – und wir sagen dir, wer du bist: blue News Redaktor Bruno Bötschi liess sich auf ein Experiment ein. Er lud die beiden Raumpsychologinnen Ladina Blumenthal und Katharina Vogl zu sich ein. 16.05.2024

dpa