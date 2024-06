Michelle Hunziker spielt «Dirty Dancing» nach – mit Männermodel Michelle Hunziker feiert den Sommeranfang am Meer. Dabei kopiert sie die legendäre Filmszene aus «Dirty Dancing» – mit einem italienischen Model. 07.06.2024

Michelle Hunziker feiert den Sommeranfang am Meer. Dabei kopiert sie die legendäre Filmszene aus «Dirty Dancing» – mit einem italienischen Model.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker liebt Meer und Sonne.

Zum Start der Badesaison zeigt sich Hunziker am Strand in Sardinien und stellt die berühmte Szene aus «Dirty Dancing» nach – mit einem italienischen Model.

Seitdem kursieren Gerüchte über die Singlefrau. Mehr anzeigen

Feiner Strand, azurblaues Meer: Michelle Hunziker (47) hat sich am Strand auf Sardinien eine Auszeit gegönnt.

Dort zeigt der Schweizer Exportschlager ihre athletische Seite – und die ist filmreif.

Michelle Hunziker hat mit dem römischen Model und Tänzer Andrea Cavalieri die berühmte Wasserszene aus «Dirty Dancing» nachgestellt – in Slow Motion.

Nun fragt sich ganz bella Italia: Läuft da eine Sommerromanze zwischen Michelle Hunziker und dem Model?

Michelle Hunziker ist nach ihrer Beziehung mit dem römischen Osteopathen Dr. Alessandro Carollo (41) offiziell single.

Michelle Hunziker: «Ich wüsste nicht, wo ich einen neuen Freund unterbringen sollte»

In einem ihrer seltenen Interviews gab Michelle Hunziker einen Einblick in ihr Liebesleben und ihren Alltag. Die 47-Jährige sagte in der italienischen TV-Show «Verissimo»: «Ich konzentriere mich auf Cesare, Sole, Celeste, Auri.»

Zu ihrer Familiensituation erklärte Hunziker mit einem Augenzwinkern: «Leone, Lilly, Odino. Ich habe eine Familienmenage ... Und dann ist da noch die Arbeit. Ich wüsste nicht, wo ich einen armen Menschen unterbringen sollte.»

Leone und Lilly sind Michelle Hunzikers eigene Hunde, Odino ist der Vierbeiner ihres Ex-Mannes Tomaso Trussardi, der auch oft bei Hunziker zu Gast ist, wie sie auf Instagram zeigt.

Hunziker scheint sich also mit ihrem derzeitigen Single-Status versöhnt zu haben, nachdem ihre Beziehung mit dem römischen Osteopathen Alessandro Carollo, die nur wenige Monate dauerte, beendet wurde. Eine stürmische Liebesgeschichte, die wegen unterschiedlicher Prioritäten im Leben endete. Carollo lebt zudem in Rom, Michelle Hunziker mit ihrer Familie in Mailand.

Mehr Videos aus dem Ressort