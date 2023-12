«Girl You Know It's True» : Milli Vanilli – vom Bschiss zum unterhaltsamen Biopic Flippige Outfits, aufwändige Frisuren und kultige Dance-Moves. Im Biopic «Girl You Know It's True» wird der Aufstieg und Fall des Discopop-Duos Milli Vanilli auf unterhaltsame Weise nacherzählt. 20.12.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Regisseur Simon Verhoeven hat mit «Girl You Know It's True» die Geschichte um einen der wohl grössten Betrugsskandale der Musikgeschichte verfilmt.

Im November 1990 wurde bekannt, dass das erfolgreiche Discopop-Duo «Milli Vanilli» gar nie selbst gesungen hatte.

Matthias Schweighöfer spielt im Biopic den zynischen deutschen Musikproduzenten Frank Farian. Mehr anzeigen

«Girl You Know It's True» läuft ab 21. Dezember in allen blue Cinema Kinos.

