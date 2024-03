Charlotte Freud hat Rapper Luke Storey geheiratet – zwölf Stunden später ging die Ehe schon in die Brüche. Bild: Instagram/thisistiarlie

Die Enkelin von Milliardär Rupert Murdoch wusste schon vor den Flitterwochen, dass ihre Ehe nicht halten wird. Nach 14 Monaten zog sie einen Schlussstrich, weil die Beziehung nur gut war, «wenn wir nüchtern waren».

Sogar ihr Grossvater war am grossen Tag dabei: Rupert Murdoch flog im Juli 2022 mit dem Helikopter ein, um seine Enkelin beim Jawort zu sehen.

Charlotte Freud ging da die Ehe mit Rapper Luke Storey ein. Nun sagte sie in einem Interview mit «Daily Mail», sie sei bereits «nach zwölf Stunden kaputtgegangen, unsere Welt brach zusammen». Die 23-Jährige fügte an: «Er ist auf dem Weg in unserer Flitterwochen rückfällig geworden. Das war kein gutes Zeichen.»

Storey (38) hatte mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen. Sie selbst war von Ketamin abhängig und wurde von ihrem Ehemann überzeugt, in die Reha zu gehen.

«Wir beide konnten nicht nüchtern bleiben»

Freud kommentierte die Ehe weiter, ihr Mann sei «wohl nur ein erster Ehemann» und was für eine «Shitshow einer Ehe» sie doch hatten. Es fühlte sich an, als wären sie zu dritt in der Beziehung gewesen – sie, er und Rehabilitation.

«Wenn unsere Reha gut lief, lief es mit uns gut. Und wenn nicht, fielen wir komplett auseinander. Wir hatten eine grossartige Beziehung, wenn wir nüchtern waren – aber wir beide konnten es nicht bleiben.»

Sie haben sich im vergangenen September nach 14 Monaten Ehe scheiden lassen.

