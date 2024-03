Robbie Williams wird 50 – und ist peinlich berührt Robbie Williams feiert gestern seinen 50. Geburtstag. Er tat dies in einem Bergrestaurant in seiner Wahlheimat Gstaad. Für den Entertainer gab es dabei ein spezielles Ständchen. Die ganze Beiz sang «Happy Birthday». 14.02.2024

Der britische Popstar Robbie Williams lebt seit einigen Monaten in Gstaad BE. Nun gibt es Anzeichen dafür, dass das gemietete Chalet nur eine temporäre Lösung ist. Das Haus ist aktuell zum Verkauf ausgeschrieben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Robbie Williams und seine Frau Ayda Field zogen im vergangenen Jahr mit ihren vier Kindern vom Genfersee nach Gstaad.

Nun mehren sich die Anzeichen, schreibt die «Berner Zeitung», dass das gemietete Chalet nur eine temporäre Lösung sein könnte.

Williams' Mietshaus stehe aktuell auf der Webseite einer Gstaader Immobilienagentur für 10,8 Millionen Franken zum Verkauf ausgeschrieben. Mehr anzeigen

Robbie Williams und seine Frau Ayda Field leben seit einigen Jahren in der Schweiz. Erst genoss das Paar das Leben am Genfersee – und nun wohnt es seit vergangenem Jahr zusammen mit den vier Kindern in Gstaad BE.

Die Familie Williams-Field scheint sich im Berner Oberland sehr wohl zu fühlen. Vor Kurzem feierte der Sänger dort seinen 50. Geburtstag.

Er tat dies im Club de Luge vom Bergrestaurant Eggli in Gstaad BE. Dieser Privatclub wurde vor einigen Jahren von Ernesto Bertarelli und anderen sehr reichen Menschen ins Leben gerufen.

Für den Entertainer gab es dabei ein spezielles Geburtstagsständchen, das seine Frau auf Instagram teilte.

Sechs Schlafzimmern, fünf Badezimmer und drei Küchen

Das 400 Quadratmeter grosse Mietchalet, in dem die Familie Williams-Field zurzeit in Gstaad lebt, ist nur wenige Autominuten vom Dorfkern entfernt. Es erstreckt sich über drei Stockwerke.

Sechs Schlafzimmern, fünf Badezimmer, drei Küchen sowie eine Sauna und ein Fitnessraum sollen Robbie Williams und seiner Familie dort zur Verfügung stehen.

Bereits kurz nach dem Umzug nach Gstaad, schreibt die «Berner Zeitung», habe es Gerüchte gegeben, dass sich Williams im Saanenland ein Eigenheim gekauft habe, «das aber noch nicht bezugsbereit sei».

Und weiter: «Nun gibt es weitere Anzeichen, dass das gemietete Chalet nur eine temporäre Lösung ist.»

Williams' Mietshaus stehe aktuell auf der Webseite einer Gstaader Immobilienagentur zum Verkauf ausgeschrieben. 10,8 Millionen Franken verlangt demnach die heutige Besitzerin, die MFI Generalunternehmung AG mit Sitz in Luzern, für das Haus.

