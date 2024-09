DJ-Ötzi-Hit vom Oktoberfest verbannt

Blasmusik gehört zur Wiesn – DJ Ötzi nicht. (Archivbild) Lennart Preiss/dpa

Im Münchner Löwenbräu-Festzelt erklingt DJ Ötzis Partykracher «Hey Baby» nicht mehr. Die Band Heldensteiner hat den Hit von ihrer Setliste gestrichen. Doch DJ Ötzi ist nicht der Einzige, dessen Musik ausbleibt.

Die Band Heldensteiner hat sich entschieden, «musikalisch mit der Zeit zu gehen».

Auch Gigi D'Agostinos Song «L'Amour toujours» wird aus dem Programm entfernt. Der Grund für den Bann liegt in der Nutzung des Songs für ausländerfeindliche Parolen. Mehr anzeigen

Es gibt kaum eine Party, bei der der Song «Hey Baby» von DJ Ötzi nicht für volle Tanzflächen sorgt. Der im Jahr 2000 veröffentlichte Hit von Gerhard Friedle, wie DJ Ötzi mit bürgerlichem Namen heisst, gilt als Garant für gute Laune und Stimmung.

Doch im Löwenbräu-Festzelt auf dem Münchner Oktoberfest wird der Song nun nicht mehr zu hören sein. Wie das Magazin «Focus» berichtet, hat die Band Heldensteiner entschieden, das Lied aus ihrem Repertoire zu streichen.

Tina Zacher, ein Mitglied der Band, erklärt: «Die Leute lieben es immer noch, aber wir wollen mit der Zeit gehen.» Am Oktoberfest gilt also: Auch erfolgreiche Songs müssen irgendwann Platz für Neues machen.

Auch «L'Amour toujours» fehlt

Allerdings: «Time of My Life», der Klassiker aus dem Film «Dirty Dancing» von 1987, sorge für besondere Stimmung. «Die Leute haben uns fast das Zelt abgerissen», erzählt Tina Zacher begeistert. Obwohl der Song bereits in den vergangenen Jahren gut ankam, erreichte er dieses Jahr zum Auftakt der Wiesn ein neues Level: «Die Menge hat so unglaublich mitgesungen. Es war einfach Wahnsinn!»

Ein Gespräch mit den Wiesn-Kapellen zeigt, dass es doch vor allem die Evergreens der 70er- bis 90er-Jahre sind, die das Festzeltpublikum am meisten mitreissen. Klassiker wie «Sweet Caroline» (Neil Diamond, 1969) oder «Narcotic» (Liquido, 1998) ertönen besonders häufig. Ob diese Stücke «zeitloser» sind als DJ-Ötzi-Hits?

Ötzi ist nicht der Einzige, dessen Musik im Löwenbräu-Zelt künftig fehlt. Auch der beliebte Titel «L'Amour toujours» von Gigi D'Agostino (1999) steht auf der Abschussliste. Nicht nur die Heldensteiner haben diesen Song gestrichen, auch die Schwarzfischer, die älteste Musikkapelle auf dem Oktoberfest, spielen ihn nicht mehr.

Ausländerfeindliche Parolen unerwünscht

Der Grund? Der Song wurde bei Volksfesten vermehrt mit ausländerfeindlichen Parolen missbraucht. Besonders ein Vorfall auf Sylt im Mai dieses Jahres, bei dem eine Gruppe den Song für ihre Parolen verwendete, sorgte für negative Schlagzeilen.

Während DJ Ötzis «Hey Baby» aus musikalischen Gründen aus dem Zelt verschwindet, hat die Streichung von «L'Amour toujours» also einen ernsteren Hintergrund. Die Bands wollen sicherstellen, dass ihre Musik nicht als Plattform für solche Botschaften genutzt wird.

