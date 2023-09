Beatrice Egli offenbart in ihrer SWR-Musikshow, dass sie verliebt war. Bild: Andreas Lander/picture-alliance/Cover Images

So privat gab sich Beatrice Egli schon lange nicht mehr. «Ich war heimlich verliebt», erzählt die Sängerin in ihrer SWR-Fernsehshow. Der Mann wisse bis heute nichts davon. Und das solle auch so bleiben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beatrice Egli und Florian Silbereisen nahmen gemeinsam den Song «Das wissen nur wir» auf.

Vor den TV-Kameras zeigte sich das Duo danach mehrfach äusserst vertraut. Liebe soll das aber nicht gewesen sein.

In ihrer SWR-Fernsehshow gab sich die 35-jährige Sängerin nun so offen wie lange nicht mehr: «Ich war heimlich verliebt. Der Mann weiss es aber bis heute nicht.» Mehr anzeigen

Beatrice Egli gab sich in ihrer eigenen TV-Show ungewöhnlich offen.

Über das Liebesleben der 35-jährigen Sängerin dürfen ihre Fans ja meistens nur spekulieren. Einige wünschen sich natürlich, dass da etwas mit Kollegen Florian Silbereisen läuft.

Nachdem die beiden das Duett «Das wissen nur wir» aufgenommen haben, wurde die Gerüchteküche noch weiter angeheizt. Es wäre ja auch so schön – zwei Schlagerstars vereint in der Liebe.

Egli und Silbereisen funktionieren zumindest vor der Kamera ziemlich gut. Privat soll aber wirklich nichts laufen.

Beatrice Egli: «Ich dachte, was macht denn der?»

In der «Beatrice Egli Show» beim SWR gab sich die Sängerin nun für einmal sehr offen. Zwischen Auftritten von Maite Kelly und Andrea Berg erfuhr das TV-Publikum so einiges über die Sängerin.

Sie singen nur zusammen: Beatrice Egli und Florian Silbereisen. Bild: Keystone

So verriet die Schwyzerin: «Mein unangenehmster Bühnenmoment war, als ich mit offenem Hosenstall auf der Bühne stand. Das war so peinlich.»

Erst als jemand in ihre Richtung wild gestikuliert habe, verstand sie die Situation: «Ich dachte, was macht denn der? Da merkte ich erst, dass alles offen stand. Das war echt ober peinlich.»

Beatrice Egli war verliebt

Und wie sieht es mit dem Liebesleben aus? Auch dazu hatte Egli in ihrer Show etwas zu erzählen.

Während eines Spieles sagte die Sängerin plötzlich: «Es gibt den Einen, in den ich mich verliebt habe. Ich war heimlich verliebt.» Ja, der Mann wisse dies bis heute nicht. «Und das soll bitte so bleiben. Er soll es nie erfahren.»

Nun denn, das hört sich so gar nicht nach Florian Silbereisen an. Was natürlich die Frage aufwirft, in wen sich Beatrice Egli da verliebt haben könnte?

Es scheint fast so, als müsste sich die Sängerin in nächster Zeit auf einige indiskrete Fragen von den Medien gefasst machen.

Covermedia/red.