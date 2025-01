"Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich so konzentriert und verliebt in den Prozess war", schreibt Nemo zu dem Video. (Archivbild) Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Nemo arbeitet in London an einem neuen Album. Jetzt will der Bieler auf soziale Medien verzichten, um Platz für neue Songs in seinem Kopf zu schaffen.

tcar Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zurzeit arbeitet Nemo in London an einem neuen Album.

Wegen seiner Arbeit nimmt sich der Bieler jetzt eine Auszeit von den sozialen Medien.

Das Gesangstalent braucht Platz im Kopf für neue Songs. Mehr anzeigen

ESC-Star Nemo nimmt sich eine Auszeit von den sozialen Medien. Das Bieler Gesangstalent will sich so Platz für neue Songs im Kopf und im Herzen schaffen, wie Nemo zu einem Video auf der Plattform Instagram schrieb. Zurzeit arbeitet Nemo in London an einem neuen Album.

«Dieses Album zu machen ist alles, wovon ich immer geträumt habe», schrieb Nemo am Samstag zu dem Video, der den Star in einem fahrenden Auto zeigt.

Tage vergehen wie im Flug

«Mia, Liam und ich, in einem wunderschönen Studio irgendwo im Norden Londons. Wir wachen spät auf, treffen uns zum Mittagessen und gehen dann ins Studio, um zu arbeiten, bis der Morgen uns zwingt, nach Hause zu gehen», schrieb Nemo weiter. Die Tage vergingen wie im Flug.

«Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich so konzentriert und verliebt in den Prozess war», so der Schweizer Sieger des Eurovision Song Contest 2024. «Es gibt so viel zu sagen, sowohl in der Musik als auch in den Worten. Ich bin so dankbar», so Nemo weiter.