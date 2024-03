«Lange Zeit habe ich meine Karriere als Sängerin auf Eis gelegt, um an der Seite von Gerard zu sein, damit er Fussball spielen kann»: Shakira. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Shakira soll von der Untreue ihres Ex Gerard Piqué durch ein Konfi-Glas erfahren haben: Dieses Gerücht wird seit der Trennung immer wieder kolportiert. Nun hat die Sängerin einmal mehr dazu Stellung bezogen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Trennung von Shakira und Gerard Piqué hiess es immer wieder, dass ein Konfitüren-Glas im Kühlschrank die Affäre des Fussballers habe aufliegen lassen.

Die 47-jährige Sängerin hatte dies auch mehrfach so selber in den Medien erzählt.

Im Juni 2022 trennten sich Shakira und Gerard Piqué nach etwas mehr als elf Jahren Beziehung.

In der spanischen TV-Sendung «Socialite» erzählte die Sängerin kurz danach, wie sie der Affäre ihres Ex-Mannes auf die Spur gekommen war.

Als Shakira nach einer Promotour wieder zu Hause bei der Familie in Barcelona ankam, soll sie im Kühlschrank ein geöffnetes Konfitüren-Glas gefunden haben.

Das machte die Sängerin stutzig.

Sie wusste, dass sie die Marmelade zwar vor ihrer Abreise gekauft, aber das Glas nicht geöffnet hatte. Das Pikante: Weder Gerard Piqué noch die beiden gemeinsamen Kinder Milan und Sasha sollen Konfitüre gemocht habe.

Shakira: «Nein, nicht wahr»

In ihrem Song «Te Felicito» deutet Shakira diese Konfi-Story ebenfalls an. In dem dazugehörigen Musikvideo findet die Sängerin die Wahrheit in einem Kühlschrank.

Doch stimmt diese Geschichte wirklich?

In einem Interview mit «The Sunday Times» antwortet die Künstlerin nun auf diese Frage: «Nein, nicht wahr.»

Was dagegen wahr ist: Fussballer Gerard Piqué ist nach wie vor mit seiner Affäre Clara Chia Martí zusammen und steht öffentlich zu ihr.

Im Interview spricht Shakira auch darüber, dass sie ihre eigene Karriere für die Liebe zurückgestellt habe. Nach sieben Jahren Pause veröffentlicht sie nun am 22. März 2024 mit «Las Mujeres Ya No Lloran» ein neues Album.

«Lange Zeit habe ich meine Karriere auf Eis gelegt, um an der Seite von Gerard zu sein, damit er Fussball spielen kann», sagt die Sängerin, um danach zu offenbaren: «Ich habe viel für die Liebe geopfert.»

