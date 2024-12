blue News im Selbsttest // So schwer ist es, ein Orchester zu dirigieren Wer schon mal in den Genuss kam, ein Orchester Live zu erleben, hat sicherlich auch ab und zu dem Dirigenten zugeschaut. Doch was macht er da eigentlich mit seinen Armen und wie schwer ist das? blue News hat sich selbst im Dirigieren versucht. 24.11.2024

Wer schon mal ein Orchester live erleben durfte, hat sicherlich auch ab und zu dem Dirigenten zugeschaut. Doch was macht er da eigentlich mit seinen Armen und wie schwer ist das? blue News hat sich im Dirigieren versucht.

Von Yaiza Munoz Rojas, Yannik Tschan Yannik Tschan

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Musical «Phantom of the Opera» ist zurück in Basel und damit auch das 14-köpfige Orchester.

Die Musikalische Leiter dirigieren nicht nur, sondern stellen auch schon Monate davor das Ensemble zusammen und coachen es.

Nebst dem Takt geben Dirigenten auch weitere Anweisungen wie Lautstärke, Einsätze und Emotionen mit. Mehr anzeigen

Ben Mark Turner ist der Dirigent des Musicals ‭«Phantom of the Opera», das gerade in Basel gastiert. Er hat bereits in jungen Jahren die Liebe zur Musik entdeckt. Dirigent zu werden sei nicht gerade ein gewöhnlicher Job, hat er uns verraten. Er stammt aus London und hat bereits einige grosse und bekannte Stücke geleitet. «Phantom of the Opera» sei sein bisheriges Highlight, da es eines der anspruchsvollsten Musicals der Welt sei.

Um Dirigent zu werden, hat Ben in London Musik studiert. Nebst der Liebe zur Musik benötigst du natürlich ein sehr gutes Gehör und ein hervorragendes Taktgefühl. Dazu eine Prise Glück und am besten ein guter Mentor, verrät uns Ben.

Dirigenten sind oftmals die musikalischen Leiter eines Orchesters oder sogar einer ganzen Show. Bei «Phantom of the Opera» gehört auch das Zusammenspiel mit den Schauspielern inklusive Gesang und Choreografie dazu. So fängt die Arbeit bereits Monate vor der Premiere an.

Die Bewegungen der Arme geben den Takt vor

Aber weshalb fuchteln Dirigenten eigentlich die ganze Zeit herum? Grundsätzlich werden damit der Takt, die Einsätze und auch weitere Anweisungen angegeben. Lauter? Kräftiger? Fröhlicher? Alles möglich mit den richtigen Bewegungen und Mimiken. Wie stark man sich dazu bewegt und wie furios die Bewegungen sind, sei einzig und allein der persönliche Stil des Dirigenten, hat uns Ben verraten.

Sobald das Orchester gut genug geübt ist, benötigt es nur noch einige wenige Anweisungen. Wie das ohne die übertriebenen Bewegungen aussehen könnte, hat Ben uns gleich selbst mit dem Orchester vorgeführt.

