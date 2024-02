Patent Ochsner am Zermatt Unplugged: So schön singen die Gäste den Song «W. Nuss vo Bümpliz» Patent Ochsner tritt am Zermatt Unplugged auf und wir fühlen den Gästen auf den Zahn: Können sie den Text zur «W. Nuss vo Bümpliz» auswendig? Mit vereinten Kräften singen die Besucher*innen den Schweizer Klassiker. 11.04.2023

Birdy, Michael Patrick Kelly, James Arthur und Jack Savoretti: Das sind die Headliner am Zermatt Unplugged. Heute gab das Musikfestival 49 weitere Acts bekannt, die im April im Walliser Skiort auftreten werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Zermatt Unplugged findet vom 9. bis 13. April 2024 statt.

Mit dabei sind Stars wie Birdy, James Arthur, Michael Patrick Kelly und Jack Savoretti.

Mit insgesamt 130 Liveshows an fünf Tagen sorgt das Walliser Musikfestival für Unterhaltung von früh bis spät – und kündet heute 49 weitere Liveacts an.

Wie in den vergangenen Jahren auch, wird blue Music diverse Konzerte aus Zermatt live übertragen. Mehr anzeigen

Das Zermatt Unplugged ist bei Musikliebhaber*innen dafür bekannt, musikalische Leckerbissen in einem intimen Rahmen zu präsentieren.

Auch in diesem Jahr hält das Festival in den Walliser Bergen sein Versprechen: 130 Liveacts aus der ganzen Welt werden vom 9. bis 13. April in Zermatt zu sehen sein.

Von Birdy über Joy and Roy bis Takeshi’s Cashew

Schon länger bekannt ist, dass Songwriterin Birdy, Popstar James Arthur, Hitgarant Michael Patrick Kelly und Schmusesänger Jack Savoretti live in Zermatt auftreten werden.

Heute haben die Verantwortlichen des Walliser Musikfestivals nun 49 weitere Acts angekündigt, die es unplugged zu hören gibt – mit dabei sind diesmal unter anderem die Berliner Indie-Rockband Sind und die kanadischen Folkmusiker Joy and Roy.

Für die Liebhaber*innen von psychedelischem Funk reist die Band Takeshi’s Cashew aus Wien an. Zu sehen ist zudem die wilde Indie-Rock-Performance des Duos Cari Cari.

Live dabei dank blue Music

Und auch Musik aus der Schweiz kommt in Zermatt nicht zu kurz. Diesmal treten am Fuss des Matterhorns unter anderem Ay Wing aus Zug, Nola Kin aus Zürich oder Lucky Wüthrich aus Thun auf.

Das alles wird auf 17 grossen und kleinen Bühnen im Dorf und hoch auf dem Berg geboten. Infos zu allen Liveacts und dem Ticketkauf findest du auf der Website des Festivals.

Und noch eine Good News: blue Music wird wieder als Medienpartner live aus Zermatt berichten und exklusive Konzerte auf blue Zoom und blue News übertragen.

Die besten Konzerte der letztjährigen Ausgabe des Festivals sind nach wie vor auf blue.ch/music in voller Länge verfügbar.

Mehr Videos aus dem Ressort