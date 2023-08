Sängerin Céline Dion muss ihre Karriere wohl für längere Zeit auf Eis legen – wenn nicht sogar für immer. Ian West/PA Wire/dpa

Die «My Heart Will Go On»-Sängerin Céline Dion scheint aufgrund ihrer Krankheit ein Karriereende in Betracht zu ziehen. Durch das «Stiff Person Syndrome» verschlechtert sich ihre Gesundheit stetig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Céline Dion leidet unter dem «Stiff Person Syndrome», es beinträchtigt die Motorik ihres Körpers und löst Spasmen aus.

Bisher fand die 55-Jährige noch keine Medikamente, die ihr helfen.

Wie ein Insider nun berichtet, könnte es das Karriereende für die Musikikone sein. Mehr anzeigen

Die 55-jährige Sängerin wurde jüngst mit dem «Stiff Person Syndrome» diagnostiziert und kämpft damit, Medikamente gegen die Krankheit zu finden, die ihr helfen. Wegen ihres Zustandes musste sie ihre Welttournee absagen. Ihre Schwester gab vor einigen Wochen ein Gesunheits-Update, in welchem sie sagte: «Wir drücken alle die Daumen und ich kann verstehen, dass die Leute sich Sorgen machen. Sie arbeitet hart und wir sind zuversichtlich, dass wir Erfolg haben werden.»

Doch nun scheint es ernster zu werden, wie der britische «Mirror» schreibt. Ein Insider erzählt da, die Ikone würde derzeit kaum das Haus verlassen können, da sie ihr Zustand dermassen schwächt – sogar ihre Rückkehr auf die Bühne sei momentan gefährdet. Ein Ende ihrer Karriere scheint wahrscheinlich.

«Ihr Rücken ist gebeugt»

Wie die Quelle weiter angibt, sei sie anfällig für Stürze und leide unter «unerträglichen» Spasmen: «Céline wurde seit fast 600 Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit fotografiert – mit gutem Grund. Sie kann nicht gut laufen, laute Geräusche lösen Spasmen aus. Ihr Rücken ist gebeugt und sie verliert teils die Kontrolle über ihre Muskeln.»

Weil sich ihre Kondition verschlechtert, sei sie jüngst zu ihrer Schwester Linda und ihren drei Söhnen gezogen. Die Sängerin hat 14 Brüder und Schwestern, die sich um sie sorgen: «Wir vertrauen ihr. Es ist ihr wichtig, dass sie in jedem Aspekt ihres Lebens diszipliniert bleibt. Wir können noch keine Medikamente finden, die wirken, aber die Hoffnung bleibt das Wichtigste», zitiert der «Mirror» etwa Dions Schwester Charlotte.

Mehr aus dem Ressort Entertainment