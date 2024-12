Eminems Mutter im Jahr 2001. Bild: Keystone/AP Photo/Paul Sancya

Die Mutter des US-Rappers Eminem ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Erst später gab es Anzeichen von Versöhnung.

Die Mutter des amerikanischen Rappers Eminem, Debbie Nelson, ist tot.

Das bestätigte ein Sprecher des Musikers am Dienstag.

Angaben zur Todesursache machte er nicht.

Zuvor hatten bereits mehrere US-Medien berichtet, dass Nelson an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung starb.

Sie wurde 69 Jahre alt.

Die schwierige Beziehung des Rappers zu seiner Mutter war in der Öffentlichkeit weithin bekannt.

Eminems langjähriger Vertreter Dennis Dennehy bestätigte den Tod von Debbie Nelson am Dienstag in einer E-Mail. Eine Todesursache nannte er nicht, allerdings war Nelson an Lungenkrebs erkrankt.

Die schwierige Beziehung des Rappers zu seiner Mutter war in der Öffentlichkeit weithin bekannt. Nelsons angespanntes Verhältnis zu ihrem Sohn, der eigentlich Marshall Mathers III heisst, war immer wieder Gegenstand in den Songtexten des Detroiter Rappers, etwa in der 2002 veröffentlichten Single «Cleaning Out My Closet», in der Eminem den Drogenkonsum seiner Mutter anprangerte. Im Text seines Oscar-prämierten Hits «Lose Yourself» aus dem Film «8 Mile» fand er versöhnlichere Worte für «Mom's Spaghetti».

Debbie Nelson wehrte sich juristisch und mit einer Autobiografie gegen Äusserungen ihres Sohns Eminem, der hier als Unterstützer bei einer Wahlkampfveranstaltung der gescheiterten US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu sehen ist. (22. Oktober 2024) Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire/Andrew Roth

Nelson reichte zwei Verleumdungsklagen wegen Äusserungen des Rappers in Zeitschriften und Radiotalkshows ein und legte diese später bei. 2008 thematisierte ihr Buch «My Son Marshall, My Son Eminem» das schwierige Verhältnis.

Eminem gewann Anfang dieses Monats den Preis für den besten Hip-Hop-Act bei den MTV European Music Awards 2024. Im Oktober gab er bekannt, dass er Grossvater wird und seine Tochter Hailie Jade schwanger ist.

