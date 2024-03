Prinzessin Kate und ihr Ehemann William ziehen momentan noch mehr Aufmerksamkeit auf sich, als sie sich das eh schon gewohnt sind. Chris Jackson/Pool Getty/dpa

William und Kate dürften nach dem Foto-Skandal sehr an Schadensbegrenzung interessiert sein. Erst die Prinzessin selbst kann bei ihrer Rückkehr die Spekulationen unterbinden. Und ob sie eine Tradition fortsetzt, zeigt sich Mitte April.

Die Spekulationen zu ihrer Gesundheit und der Foto-Skandal dürften bei Kate zu Unruhen führen – und mehr Vorsicht.

So wird zum Beispiel eine Tradition zum Geburtstag ihrer Kinder wohl auch unter die Lupe genommen: die Veröffentlichung eines neuen Familienfotos.

Wie es Kate zudem wirklich geht, das werde sie erst bei ihrer Rückkehr – sollte sie es wollen – ansprechen. Mehr anzeigen

Prinzessin Kate (42) hat durch ihr bearbeitetes Foto zum Muttertag noch mehr Öl ins Feuer gegossen. Die britische Bevölkerung – und der Rest der Welt – spekulierte schon vorher darüber, warum der Kensington-Palast kein Wort zur voranschreitenden Genesung der Prinzessin von Wales verliert.

Durch ihre Leidenschaft für die Fotografie hat sie alles «noch schlimmer gemacht», wie auch der britische Moderator Piers Morgan jüngst sagte.

Kate selbst entschuldigte sich für das Foto: «Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bearbeitung.» Ihr sei zudem klar gewesen, dass jede*r dieses Foto begutachten würde, daher wollte sie Perfektion.

Noch mehr Aufmerksamkeit

Wie «The Sunday Times» schreibt, schauten die Leute eh schon sehr genau hin, wenn es um die Royal-Family geht. Nach diesem Foto-Skandal dürfte sie bei jedem Schritt noch krasser beäugt werden. Das werfe die Frage auf, ob eine Tradition beibehalten wird: Am 23. April feiert nämlich der jüngste Sohn des Paars, Prinz Louis, seinen sechsten Geburtstag.

Dazu veröffentlicht die Familie normalerweise immer Schnappschüsse der Familie und der Kinder. Wie ein royaler Mitarbeiter zu der Zeitung sagt: «Sie schätzen die Liebe und Zuneigung der Öffentlichkeit für ihre Kinder und wissen, dass die Öffentlichkeit sie an ihren Geburtstagen sehen möchte.»

Somit hoffen William und Kate, dass dieses Bild weniger Aufsehen generiert als das Muttertagsfoto. Und sich so die «wilden und unbegründeten Verschwörungstheorien» zur Familie und Kates Gesundheit auflösen.

Rückkehr von Kate Mitte April

Kurz vor dem Geburtstag von Louis wird Kate wohl ihren ersten offiziellen Auftritt in der Öffentlichkeit haben. Ab dem 17. April soll sie ihren Pflichten nämlich wieder nachkommen. Am selben Tag kehren ihre Kinder in die Lambrook Schule zurück – laut «Sunday Times» ein guter Moment für eine Rückkehr.

Ob und wie sie die Auszeit kommentieren wird, das bleibt offen. In der Vergangenheit scheute sich Kate jedenfalls nicht, privatere Themen bei Pflichtanlässen zu adressieren. Was die Öffentlichkeit allerdings nicht erwarten könne, sei eine sofortige Aussage zu ihrer Abwesenheit. Das Paar sei zwar offen, «doch sie werden es tun, wenn sie sich bereit fühlen».

