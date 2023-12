Neue Doku entlarvt Lüge über König Charles III.

Prinz Harry spürt noch immer Gegenwind für seine Aussagen in den Memoiren «Spare». Alberto Pezzali/AP

Der aktuelle britische Monarch sei gefühlskalt, schrieb Harry in seinen Memoiren «Spare». Unter anderem wird diese Aussage nun durch eine neue TV-Dokumentation widerlegt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry veröffentlichte Anfang 2023 seine Memoiren «Spare», die stets für Kontroversen sorgt.

In einer neuen Dokumentation wird eine Aussage zu König Charles III. widerlegt. Harry behauptet nämlich, der Monarch sei gefühlskalt.

Unter anderem ein Bischof und ein ehemaliger Ausbilder von Harry widersprechen den Aussagen. Mehr anzeigen

Die Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren «Spare» schlägt noch immer Wellen, dies, obwohl das Buch schon bald einjährig ist. Der Wahrheitsgehalt einiger Aussagen wird stets angezweifelt. So hat sich beispielsweise sein ehemaliger militärischer Ausbilder, Ex-Sergeant Major Michael Booley zu einigen Behauptungen seines Schützlings geäussert. Harrys Schilderungen seien teils «ungenau» und auch «dramatisiert».

Wie «Watson.de» schreibt, zeigte der britische Sender BBC One eine Dokumentation zur royalen Familie. In «Charles III: The Coronation Year» soll eine weitere Lüge von Harry entlarvt worden sein.

In «Spare» erzählt der jüngere Prinz, sein Vater würde «nie Umarmungen verteilen». Harry kritisiert seine Erziehung generell, verurteilt sie hart. Er schreibt: «Die ältere Generation hielt an einem nahezu Null-Toleranz-Gebot jeglichen körperlichen Kontakts fest.»

Videoclip widerlegt Harrys Aussage

Konkret heisst dies: «Keine Umarmungen, keine Küsse, keine Streicheleinheiten. Hin und wieder vielleicht eine leichte Berührung der Wangen – zu besonderen Anlässen.» Der Spalt zwischen Monarch und Kind könne nie überwunden werden, kommentiert der 39-Jährige in seinem Buch.

Nun beweist die neue Doku das Gegenteil: In einem kurzen Videoclip sieht das Publikum da Charles III. und seinen Enkel Louis. Der König beugt sich dabei zu ihm runter und gibt ihm eine innige Umarmung, auch Louis drückt seinen Grossvater – unter den wachsamen Augen von William. Die Szene ergab sich während der Krönung im Mai 2023.

Familie sei seit Generationen «liebevoll»

Damit wird die Aussage von Harry widerlegt. Ob sich Charles ihm gegenüber in der Vergangenheit jedoch reservierter gegeben hat, das bleibt wohl offen.

Jedoch spürt Harry auch von Bischof Richard Jackson starken Gegenwind. Jener sagte gegenüber des britischen «Telegraph», der Monarch sei keineswegs gefühlskalt im Umgang mit seinen Kindern. Er sei sogar überrascht gewesen, wie liebevoll die Familie seit Generationen zusammenstehe.

