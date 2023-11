Harry: «Kein Kontakt» wegen Einladung zu Geburtstag von Vater Charles König Charles III. feiert am 14. November erstmals als gekrönter König seinen Geburtstag. Sein Sohn Prinz Harry scheint nicht erwünscht zu sein: «Es gab keinen Kontakt hinsichtlich einer Einladung zum anstehenden Geburtstag seiner Majestät», zitiert das Magazin «People» aus einer Mitteilung des Managements von Prinz Harry und seiner Frau Meghan. 14.11.2023

Ein Verlag in den Niederlanden hat ein neues Buch über die britischen Royals gestoppt. Das Buch mit dem Titel «Endgame – Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» war am Dienstag in Grossbritannien erschienen.

Die dortige Übersetzung von Omid Scobies «Endgame» solle vorerst aus dem Verkauf genommen werden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht zum Mittwoch. In der niederländischen Übersetzung sei ein Fehler aufgetreten, der derzeit behoben werde, schrieb der Verlag Xander Uitgevers auf seiner Website.

Medienberichten zufolge soll in der Version der Name eines Royals genannt werden, dem Herzogin Meghan vorgeworfen hatte, vor der Geburt ihres Sohns Archie über die Hautfarbe ihrer Kinder mit Prinz Harry spekuliert zu haben.

Das Buch «Endgame» von Omid Scobie ist am Dienstag in Grossbritannien erschienen. Bild: Keystone/EPA/Neil Hall

Autor Scobie betonte PA zufolge, leider könne er kein Niederländisch und habe die Ausgabe nicht gesehen, aber wenn es Übersetzungsfehler gegeben habe, sei er sicher, dass der Verlag das unter Kontrolle habe. «Ich habe die englische Version editiert und geschrieben, es gab nie eine Variante, die ich produziert habe, in der Namen vorkommen», sagte Scobies demnach im niederländischen Fernsehen.

Scobie soll gute Beziehungen zu Harry and Meghan haben

Scobies Buch mit dem Untertitel «Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» war am Dienstag in Grossbritannien erschienen. Scobie hatte vor drei Jahren bereits über Prinz Harry und Meghan geschrieben – ihm werden gute Beziehungen zu dem Paar nachgesagt. PA zufolge lehnten sowohl Buckingham- als auch Kensington-Palast eine Stellungnahme zum Buch ab.

