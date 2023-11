Als König Charles anordnete, dass Harry und Meghan ihr Zuhause Frogmore Cottage in Grossbritannien räumen sollten, soll Harry nicht sehr galant reagiert haben. IMAGO/Motorsport Images

In einem neuen Enthüllungsbuch wird von einem Streit zwischen Charles und seinem Sohn Harry berichtet. Der wollte seinen Vater überzeugen, in Frogmore Cottage bleiben zu dürfen. Mit ungewöhnlichen Mitteln.

Der Streit zwischen Prinz Harry und seiner Familie in England hört nicht auf. Kaum scheint etwas Ruhe einzukehren – es soll gar die Möglichkeit auf ein gemeinsames Weihnachtsfest bestehen – werden neue unschöne Details bekannt.

So beschreibt der Autor Omid Scobie in seinem neuen Enthüllungsbuch «Endgame», das am kommenden Dienstag erscheint, ein Gespräch zwischen König Charles und Harry, in dem der Prinz seinen Vater erpresst haben soll.

Das berichtet «Bild» und beruft sich dabei auf die französische Zeitschrift «Paris Match». Denn dieser liegen bereits weitere Auszüge aus dem Buch vor.

Harry soll König Charles mit seinen Enkeln erpresst haben

Und darum geht es: Im Januar erschien die «Spare»-Biografie von Prinz Harry. Darin liess der Royal kaum ein gutes Haar am britischen Königshaus.

Kurz darauf beauftrage König Charles die Räumung von Harry und Meghans damaligen Heim in Grossbritannien; Frogmore Cottage.

Harry habe seinen Vater angerufen und wollte ihn überzeugen, das Anwesen nicht verlassen zu müssen, indem er gesagt haben soll: «Willst du deine Enkel nicht mehr sehen?»

Damit meinte er seine Kinder, den vierjährigen Archie und die zweijährige Lilibet. Gemeinsam mit Meghan leben sie zusammen in Montecito in Kalifornien.

König Charles habe das Gespräch auf einen harmlosen Austausch beschränken wollen, heisst es im Buch «Endgame». «Was Harry betrifft, so war die Botschaft, die in der Familie kreiste, dass man ihm nicht trauen sollte. Jeder nahm das sehr ernst.»

Harry und Meghan mussten das Anwesen verlassen

Doch es nützte alles nichts. Harry und Meghan mussten Frogmore Cottage räumen. Es bleibt spannend, welche weiteren Details im neuen Buch noch ans Licht kommen werden.

Immerhin. Im Buch steht zwar auch, dass Meghan «nie wieder einen Fuss nach England setzen will». Aber um die Familienbande ein wenig aufrecht zu erhalten, sollen sie immerhin regelmässig Fotos ihrer Kinder an den König schicken.

