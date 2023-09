Prinz Harry läuft bei seiner Ankunft an seinen Fans vorbei, während er sich letztes Jahr an der Seite von Meghan als der nahbare Prinz zeigte. Bild: Imago/Political-Moments

So manch einer wundert sich derzeit über Harrys Verhalten. Der Prinz, der sich für die Invictus Games gerade in Düsseldorf befindet, ist gerade nicht sehr chatty. Pech für die Fans. Ob dies an Meghans Abwesenheit liegt?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor einem Jahr zeigten sich Harry und Meghan sehr volksnah.

Harry ist wegen der Invictus Games nach Deutschland gereist.

Der Prinz ist aber diesmal nicht im Selfie-Modus und läuft an den wartenden Fans vorbei.

Immerhin an dem Event selbst spricht er mit den Fans. Mehr anzeigen

Rückblende ein Jahr zuvor: Harry und Meghan begeistern ihre wartenden Fans am Düsseldorfer Rathausplatz. Nachdem sie über den roten Teppich gelaufen waren, an einem kurzen Empfang innerhalb des Rathauses teilgenommen und sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hatten, ging es gleich danach zu den Fans nach draussen zurück.

Es wurden Hände geschüttelt, Selfies gemacht und Autogramme geschrieben. Meghan strahlte in einem coolen Look bestehend aus Marlene-Pants und engem Top. Ein Glanzauftritt, der unvergessen bleibt. Dabei sprach man an dem Tag nur über den Invictus Games-Event – dieser findet nämlich jetzt gerade statt. Auch in Düsseldorf. Doch ohne Meghan.

Ernüchterung macht sich für die in der Hitze und in der prallen Sonne wartenden Royal-Fans breit, die schliesslich seit mehreren Stunden vor dem Rathaus auf Harry warteten. Von der Charming-Offensive vom letzten Jahr, keine Spur. Bei seiner Ankunft am Rathaus läuft der Prinz an der Menschenmenge vorbei, winkt kurz und emotionslos und ist auch schon im Inneren des Gebäudes verschwunden. Es gibt auch kein Zurückkommen, denn Harry hat dieses Jahr keine Lust und verschwindet im Anschluss per Hinterausgang. Das war’s dann gewesen.

Beim Event selbst gibt der Prinz sich mehr Mühe. Die Invictus Games, die er 2014 ins Leben gerufen hat, liegen ihm am Herzen. Im Sportstadion gibt es dann doch ein paar «nette Bilder» des Prinzen, der sich mit den Gewinnern, aber auch mit den Fans für ein Foto lächelt.

Ohne Meghan an seiner Seite ist Harry scheu

Seine kühlere Art, seine Sache so schnell wie möglich durchziehen zu wollen – ohne Fanplausch und ohne eine private Seite von sich zu zeigen – könnte darin begründet sein, dass Meghan zu Hause geblieben ist.

Die Frau ist bei vielen internationalen Königshäusern die Sympathieträgerin, diejenige, die sich dem Volk zuwendet und Nähe zeigt. Ganz nach dem Vorbild von Diana. Die Prinzessin feindete sich wegen ihrer besonderen Beliebtheit und Nähe zu den Menschen sogar mit Charles an. Kurz nach ihrer Hochzeit litt ihre Ehe unter der Last des Starrummels um die Prinzessin. Charles war die starke Medienpräsenz seiner Frau ein Dorn im Auge und diese schuf mehr und mehr Distanz zwischen ihnen.

Diana wurde wie ein Star umjubelt

Während Dianas sechswöchigen Australien- und Neuseelandtour im März 1983 wird sie wie ein Star umjubelt und für ihre besondere Art, auf die Menschen zuzugehen, gelobt. Ein Einsatz, der zwar vor der internationalen Presse, jedoch nicht immer von der britischen Königsfamilie anerkannt wurde. Was besonders gut in der Presse ankam, war es noch lange nicht auch für das Königshaus.

So ist heute auch Prinzessin Kate durch ihre professionelle und freundliche Art eine absolute Sympathieträgerin. Ein As für das heutige britische Königshaus, wenn es einmal brennt.

Beide Brüder sind momentan nicht volksnah

Auch Prinz William wird bald – ohne Frau und Kinder ­– auf Reisen sein. Sein USA-Trip steht nächste Woche an, wo er sein Umwelt-Projekt Earthshot vorantreiben will.

William hat schon angekündigt, keine Interviews geben zu wollen und soll alle möglichen Interviewanfragen abgelehnt haben. Ob er sich seinen Fans gegenüber offener als Harry zeigen wird? Ungewiss. Doch im Vergleich zu seinem Bruder muss er derzeit nicht dringend Sympathiepunkte einkassieren.

Ob Meghan nach Deutschland zu Harry reisen wird und die Fans auf ein paar nahbare Momente hoffen dürfen, ebenso ungewiss.