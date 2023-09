So finanzieren Harry und Meghan ihr Luxus-Leben Buch, Netflix, Interviews: So finanzieren sich Meghan und Harry ihr luxuriöses Leben nach dem Megxit. Denn als Royals arbeiten die beiden ja schon lange nicht mehr. 17.01.2023

Prinz William reist nächste Woche in die USA, wo er innovative Ideen zur Bekämpfung des Klimawandels auszeichnen wird. Einem Medienbericht zufolge lehnt der 41-Jährige alle Interview-Anfragen mit grossen TV-Sendern ab.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz William reist nächste Woche im Rahmen seines Earthshot-Umweltprojekts in die USA.

Der Royal will auf der Reise offenbar keine Interviews geben. Er habe bereits sämtliche Anfragen der grossen TV-Sender abgeblockt, berichtet die Londoner «Times».

Es wird spekuliert, dass diese Entscheidung auch etwas mit Williams Bruder Prinz Harry und dessen Anschuldigungen gegen die britische Königsfamilie zu tun haben. Mehr anzeigen

Prinz William reist nächste Woche in die USA, um dort sein Umweltprojekt namens Earthshot voranzutreiben. Dies wird der britische Royal allerdings offenbar strikt abseits der TV-Kameras aller grossen US-Fernsehsender tun, wie die Londoner Zeitung «The Times« berichtet. Prinz William habe bereits sämtliche Anfragen der Sender abgeblockt, heisst es in dem Bericht.

Es wird spekuliert, dass diese Entscheidung auch etwas mit Williams Bruder Prinz Harry und dessen Anschuldigungen gegen die britische Königsfamilie zu tun hat. Harry hatte gemeinsam mit seiner Frau Meghan mit einem TV-Interview mit Oprah Winfrey für Schlagzeilen gesorgt, dann mit einer Netflix-Doku und seiner Autobiografie «Reserve» nachgelegt. Womöglich wolle Prinz William vor allem Fragen zu seinem Bruder aus dem Weg gehen.

Prinz William und Prinzessin Kate in Wales. (Archivbild) Bild: Keystone/PA Wire/Toby Melville

Stattdessen werde sich der künftige König von Grossbritannien in den USA voll und ganz auf sein Earthshot-Projekt konzentrieren. In der US-Stadt Boston im Bundesstaat Massachusetts wird Prinz William die 15 diesjährigen Finalist*innen seines Earthshot-Projekts enthüllen. Die mit umgerechnet knapp 56 Millionen Franken dotierte Preisverleihung zeichnet innovative Ideen und Erfindungen zur Bekämpfung des Klimawandels aus. Später in diesem Jahr wird William dann gemeinsam mit seiner Ehefrau Prinzessin Kate die Gewinner*innen in Singapur auszeichnen.