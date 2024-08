Prinzessin Diana starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris. Keystone/

Kurz vor dem Jahrestag der Tragödie in Paris wird eine neue Dokumentation über Prinzessin Diana angekündigt. «Who killed Diana?» soll die Umstände ihres Todes am 31. August 1997 noch einmal aufrollen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine neue Diana-Dokumentation wird in drei Teilen unter dem Titel «Who killed Diana?» veröffentlicht und untersucht den Unfalltod von Prinzessin Diana.

Die Doku soll seltene und erstmalige Interviews mit Schlüsselfiguren enthalten, die mit dem Unfall und Dianas Tod in Verbindung stehen.

Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. Mehr anzeigen

Fast 30 Jahre nach dem Tod von Prinzessin Diana erscheint eine neue Dokumentation zum Unfalltod. Hinter der Idee einer frischen Diana-Doku steckt die Produktionsfirma Empress Films, die schon die Netflix-Serie «Depp vs Heard» aus dem Boden gestampft hat.

Die Dokumentation zu Prinzessin Diana soll in drei Teilen abgehandelt werden. «Who killed Diana?» will genau unter die Lupe nehmen, was Ende August 1997 vorgefallen ist. Wie «Deadline» berichtet, werden «seltene und erstmalige Interviews» mit Schlüsselfiguren geführt und gezeigt werden. All jene, die mit dem Unfall und Tod von Diana verbunden waren.

Die tief schürfende Perspektive will neues Licht auf eine Tragödie werfen, «die die Öffentlichkeit seit Jahrzehnten beschäftigt».

Veröffentlichungsdatum unbekannt

Emma Cooper, die Produzentin der Dokumentation, sagte: «Wir nehmen eine Geschichte, die die Welt schon kennt, aber enthüllen versteckte Details, Wahrheiten. Ich gebe mich der Aufgabe, dieser Tragödie einer beliebten und ikonischen Frau eine neue Perspektive zu geben, komplett hin – mitsamt neuen Stimmen und Informationen.»

Wann die Dokumentation veröffentlicht werden soll, ist bisher noch offen.

