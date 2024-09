Daniel Craig nahm nach 15 Jahren als James Bond den Hut mit «No Time To Die». Jörg Carstensen/dpa

Für James Bond geht es wohl in eine komplett neue Richtung: Wie der Q-Darsteller Ben Whishaw erzählt, ist er bisher noch nicht gefragt worden, ob er wieder mitspielen will.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspieler Ben Whishaw vermutet, dass er in zukünftigen Bond-Filmen nicht mehr als Q auftreten wird, da das Franchise wohl einen Neustart mit neuem Cast plant.

Whishaw wäre bereit, die Rolle erneut zu übernehmen, glaubt jedoch, dass das Bond-Franchise neue Impulse mit einem frischen Team braucht.

Gerüchte über den nächsten James Bond kursieren, wobei Aaron Taylor-Johnson als Favorit gilt, unterstützt durch Empfehlungen von Pierce Brosnan. Mehr anzeigen

Einst war es Desmond Llewelyn oder auch John Cleese, in den jüngsten Bond-Filmen spielte Ben Whishaw den gewitzten Q neben Daniel Craigs 007. Der 43-jährige Whishaw hat nun gesagt, er sei sich nicht sicher, ob er nochmals als Q zu sehen sein wird.

«Ich glaube nicht, dass ich im nächsten Bond-Film dabei sein werde», gestand er bei BBC. «Sie werden wohl komplett neu beginnen, mit einem ganz frischen Cast. Davon gehe ich aus, die Details kenne ich nicht.»

Whishaw würde die Rolle aber sofort nochmals übernehmen, sagte er, «wenn sie mich fragen». Er ist allerdings der Meinung, dass dem ganzen Bond-Franchise neues Leben eingehaucht werden sollte, mit einer anderen Gruppe Menschen.

Ben Whishaw war ein bedeutend jüngerer Q als noch seine Vorgänger – wohin es mit der Figur nun geht, ist noch offen. Eon Productions

Nachdem Daniel Craig in «No Time To Die» zum letzten Mal den legendären Spion verkörpert hatte, verbreiten sich immer mehr Gerüchte um eine allfällige Nachfolge. Fans wollten Idris Elba etwa als 007, doch der nahm sich gleich selber aus dem Rennen – er sei zu alt dafür. Der Schauspieler ist 52.

Der Name, der am meisten genannt wird, ist Aaron Taylor-Johnson («Bullet Train», «The Fall Guy»). Er bekam sogar den Ritterschlag vom ehemaligen Bond-Darsteller Pierce Brosnan, der ihn für die Rolle empfohlen hat – «er hat, was es braucht».

Seit der Veröffentlichung des letzten Bond-Films im September 2021 hält sich der Kopf von Eon Productions, Barbara Broccoli, bedeckt. Sie nehme sich die Zeit, um den perfekten Nachfolger zu finden.

