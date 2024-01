Céline Dion trauert um ihre Nichte, Brigitte Dion. (Archivbild) Jordan Strauss/AP/dpa

Weiterer Schicksalsschlag für Céline Dion: Die Nichte der Sängerin ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie hinterlässt eine Tochter und zwei Enkelkinder.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Céline Dions Familie hat einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Bereits im vergangenen Dezember verstarb ihre Nichte an einem Autounfall.

Brigitte Dion hinterlässt eine Tochter und zwei Enkelkinder.

Nach der Diagnose einer seltenen Autoimmunkrankheit ist das für die kanadische Sängerin ein weiterer Schlag.

Wie das «Journal de Montréal» berichtet, verlor Sängerin Céline Dion (55) Ende des vergangenen Jahres ihre Nichte Brigitte Dion (51) bei einem Autounfall. Demnach kam Brigitte am 29. Dezember bei einem Frontalcrash, in den zwei weitere Fahrzeuge involviert waren, ums Leben.

Die Nichte der «My Heart Will Go On»-Interpretin hinterlässt eine Tochter und zwei Enkelkinder.

Genauere Details zu den Ursachen des Unfalls, der sich in Saint-Thomas unweit der kanadischen Stadt Joliette ereignete, seien nicht bekannt, doch soll eines der Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Auto von Brigitte zusammengekracht sein. Anschliessend wurde ein weiterer Wagen in den Unfall verwickelt. Die Insassen der anderen Fahrzeuge sollen überlebt haben, mussten aber in ein Spital gebracht werden.

Keine einfache Zeit für Céline Dion

Es ist keine leichte Zeit für Céline Dion: Die kanadische Sängerin muss gerade einiges durchstehen, denn nachdem 2016 ihr Ehemann René Angelil verstarb, wurde bei ihr später eine seltene Autoimmunkrankheit – das Stiff-Person-Syndrom, das starke und anhaltende Muskelkrämpfe verursacht und die Muskulatur versteift – diagnostiziert. Und nun trauert die Sängerin um ihre Nichte.

Céline Dion hat 13 Geschwister. Brigitte Dion war die Tochter ihres Bruders Clément (76). Ihre Schwester Claudette Dion (75) gab im Dezember kanadischen Medien ein Update zum Gesundheitszustand des Superstars: «Sie arbeitet hart, aber sie hat keine Kontrolle über ihre Muskeln. Was mir das Herz bricht, ist, dass sie immer diszipliniert war.»

Ihre Diagnose teilte die Sängerin Ende 2022 mit ihren Fans. Seither hat sie sich von der Bühne zurückgezogen. Ihre damals geplante Welttour musste sie wegen ihrer Erkrankung absagen.