Nach drei OPs am offenen Herzen hat der Terminator jetzt einen Herzschrittmacher. Das erzählte der Schauspieler Arnold Schwarzenegger in der jüngsten Ausgabe seines Podcasts.

Actionheld Arnold Schwarzenegger («Terminator») musste sich mehreren Herzoperationen unterziehen lassen, das hat er in seinem Podcast erzählt.

Jetzt trägt der «Terminator»-Hauptdarsteller auch einen Herzschrittmacher.

«Das ist das Leben mit einem angeborenen Herzfehler. Von mir hört ihr keine Klagen», sagt Schwarzenegger nach den Operationen. Mehr anzeigen

Arnold Schwarzenegger trägt jetzt einen Herzschrittmacher, und der Terminator selbst sieht den Eingriff mit Humor. In seinem Podcast «Arnold's Pump Club» berichtete der 76-Jährige am Montag, 25. März, von seinem neuen Ersatzteil.

«Letzten Montag hatte ich eine OP, um ein bisschen mehr Maschine zu werden: Ich bekam einen Herzschrittmacher», so der Terminator. «Ich muss euch sagen, allein das auszusprechen, geht so sehr gegen meine Erziehung in Österreich, wo niemand jemals über medizinische Probleme redete. Alles, was die medizinische Versorgung anging, behielt man für sich.» Doch er habe so viele Nachrichten von Menschen erhalten, die wie er mit einer bikuspiden Aortenklappe geboren wurden.

Dass er zuvor so offen über die Erneuerung von Herzklappen gesprochen hatte, hatte ihnen Mut gemacht, sich ihren eigenen Problemen zu stellen. Mittlerweile hatte der ehemalige Bodybuilder und Politiker drei Herz-OPs.

Schwarzenegger: Am Montag operiert, am Freitag am Event

Es geht Arnold Schwarzenegger gut. «Am Montag hatte ich den Eingriff und am Freitag war ich schon wieder bei einem grossen Umweltevent mit meiner Freundin und gleichgesinnten Fitnessaktivistin Jane Fonda.» Der Herzschrittmacher sei wegen seines «unregelmässigen Herzschlags» notwendig geworden – eine Folge früherer OPs, die Narbengewebe zurückgelassen hätten. «Es war schon seit einigen Jahren so, ich habe also Kontakt gehalten zu meinem Ärzteteam, um einmal im Jahr einen vollständigen Check-up zu machen und zu sehen, wie es meinem Herzen geht.»

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien zeigte sich pragmatisch. «Das ist das Leben mit einem angeborenen Herzfehler. Von mir hört ihr keine Klagen», so Arnold Schwarzenegger.

