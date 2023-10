Stars ehren gerade ihre Freundin Britney Spears auf eine ungewöhnliche Art und Weise: Auf Halloween-Partys kreuzen sie im Britney-Kostüm auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Britney Spears steht derzeit wegen ihrer veröffentlichten Memoiren im Fokus.

Paris Hilton ehrt den Popstar an Cindy Crawfords Halloween-Party und kreuzt im Stewardess-Look aus dem Video von «Toxic» auf.

Auch Jessica Alba setzt an derselben Party auf ein Britney-Spears-Kostüm. Mehr anzeigen

Alle Blicke sind auf Britney Spears gerichtet. Die 41-Jährige hat kürzlich ihre Memoiren veröffentlicht und dafür jede Menge Aufmerksamkeit eingeheimst. Bisher verborgene Details aus ihrem Leben rücken nun ans Tageslicht. Ein Werk, in dem sie schonungslos mit ihrem Vater abrechnet.

Das Tamtam um das Leben der Frau, die immer noch die Skandalpresse nährt und wohl zu den grössten Popstars des 20. und 21. Jahrhunderts zählt, ist dieser Tage gross.

Da kommt Zusammenhalt aus der Promiwelt – speziell von Frauen – ganz recht.

An Halloween verkleiden sich diverse Stars als Britney. Paris Hilton (42) ist an der jährlichen «Casamigos Halloween Party» von Cindy Crawford (57) und ihrem Ehemann Rande Gerber (61) in Los Angeles in das leuchtend blaue Stewardess-Outfit geschlüpft, das Britney Spears im Musikvideo von «Toxic» trug.

Mit dem Song, der vor 20 Jahren herauskam und in mehreren Ländern Spitzenpositionen in den Charts erreichte, gewann die Sängerin damals ihren ersten Grammy Award.

Der Look steht also für Britney Spears' erfolgreiche Zeiten und ist eine Hommage von Freundin Paris Hilton. Die publizierte auf ihrem Instagram-Kanal gleich mehrere Fotos von sich und Britney Spears und schrieb dazu «Zu Ehren unserer Königin» und «Ikonen unterstützen Ikonen».

Jessica Alba im Britney-Naked Suit

Doch als sei die Kostümwahl abgesprochen gewesen, kreuzte auch Jessica Alba im Britney-Kostüm auf. Die Schauspielerin setzte auf einen Partnerlook mit ihrer Begleitung, eine Freundin, die sich ebenfalls in Britney Spears verwandelt hatte. Während diese auf den Schulmädchenlook aus Spears' erstem Musikalbum setzte, wählte Alba den komplett mit Juwelen besetzten Naked Suit, den Britney Spears in Video zu «Toxic» trug. Auf Instagram schrieb sie dazu: «Eine Ikone».

2023 könnte das Britney-Kostüm der Renner werden. Angesagt scheint aber vor allem weiblicher Zusammenhalt zu sein, der durch das Verkleiden in den Vordergrund rückt.

Paris Hilton hat sich für die zweite Halloween-Runde in Busenfreundin Katy Perry verkleidet und erscheint im roten Fransen-Latex-Suit mit Fliegenpilz-Hut, den die Sängerin an ihrem Konzert in Las Vegas im Mai getragen hatte. Sogar Söhnchen Phoenix wird mit rot gepunkteter Kopfbedeckung zum giftigen Pilz.