Ingrid Steeger im Pflegeheim. Die Schauspielerin verstarb mit 76 Jahren. Bild: picture alliance / Presse- und Wirtschaftsdienst

Ingrid Steeger ist tot. Die Schauspielerin wurde 76 Jahre alt. Steeger hatte mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen, wog am Ende nur noch 35 Kilo. Bekannt wurde sie durch die Ulk-Serie «Klimbim».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot.

Bekannt wurde Steeger in den 70er-Jahren deutschlandweit durch die Kult-Serie «Klimbim».

Steeger hatte zuletzt mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Mehr anzeigen

Wie die «Bild» berichtet, ist die Schauspielerin Ingrid Steeger mit 76 Jahren verstorben. Bekannt wurde Steeger in den 70er-Jahren deutschlandweit durch die Kult-Serie «Klimbim».

Steeger hatte zuletzt mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen, wog am Ende nur noch 35 Kilo. Laut «Bild» soll Steeger am Dienstag in eine Klinik in Bad Hersfeld in Hessen eingeliefert worden sein.

Freund bestätigt Tod

Den Tod bestätigte ihr Freund Rolf Löbig: «Das Pflegeheim hat mir den Tod von Ingrid bestätigt. Es bricht mir das Herz.»