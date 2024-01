Pietro Lombardi verrät, wie viel Geld er hat

Pietro Lombardi gab auf Instagram angeblich an, wie viel Geld er auf dem Bankkonto hat. Imago/Eventflash

Pietro Lombardi hat auf Instagram einen Kontostand angegeben, als er darauf angesprochen wird. Er nennt dabei den Betrag auf seinem Girokonto.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pietro Lombardi (31) spricht auf Instagram über seinen Kontostand.

Der DSDS-Star macht keinen Hehl daraus und nennt den aktuellen Betrag auf seinem Girokonto.

Sein gesamtes Vermögen wird auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt. Mehr anzeigen

Pietro Lombardi prahlt gern mit seinem Geld. Bei «Bild» sagte er im Mai 2023 noch, er könne sich locker «zwei oder drei Ferraris» kaufen. Sein Vermögen wurde da und auch heute auf circa 2,5 Millionen Euro (2,3 Millionen Franken) geschätzt.

Auf Instagram hat ihn ein Follower direkt gefragt, «ganz ehrlich», wie viel Geld er wirklich habe. Lombardi antwortet schlicht mit einem Betrag, der sich wohl momentan auf einem Girokonto des Sängers befindet: 15'000 Euro.

Lombardi antwortet «ganz ehrlich» auf die Frage eines Followers. Instagram/pietrolombardi

Nun spekuliert «Bild», dass ein DSDS-Gewinner doch mehr Geld haben müsste. Für den Sieg der achten Staffel erhielt er 500'000 Euro. Der Musiker hat in der Vergangenheit allerdings viel Geld auch einfach ausgegeben.

So soll er in einer RTL-Doku von 2022 gesagt haben: «Ich habe Geld verdient und ausgegeben. Wenn ich 5'000 Euro verdient habe, dann waren sie am nächsten Tag auch weg.» Und: «Ich war so kaputt im Kopf. Das war eine Phase in meinem Leben, wo ich jetzt sage: Ich habe so viel Geld verprasst, da hätte ich mir noch drei Häuser kaufen können.»

Wesentlich mehr Geld auf anderen Konten

2020 verlor er zudem etwa eine halbe Million Euro – dies wegen Kreditkartenbetrügern.

Ordentlichen Geldfluss hat er neben der Musik auch von eigenen Produkten wie Lombardi-Cola oder Glacé. Mit einer Modekollektion konnte er ebenfalls einen Batzen verdienen. Eine wichtige Einnahmequelle ist allerdings nach wie vor sein Einsatz beim Fernsehen, allen voran bei «Deutschland sucht den Superstar». Seit 2019 ist Lombardi regelmässig dort im Einsatz.

Daher ist die «ganz ehrliche» Antwort mit dem Girokonto wohl eher als Halbwahrheit zu verstehen. Auf seinen anderen Konten dürfte der 31-Jährige wesentlich mehr Geld haben.

