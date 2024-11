Die Staatsanwaltschaft soll nun gegen Russell Brand ermitteln – die britische Polizei hat ihre Beweise für die Missbrauchsfälle übergeben. imago stock&people

Die angeblichen Missbräuche von Comedian Russell Brand fanden zwischen 2006 und 2013 statt. Nun hat die Polizei die Staatsanwaltschaft darum gebeten, den 49-Jährigen anzuklagen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei hat die Staatsanwaltschaft aufgefordert, Anklage gegen Russell Brand wegen historischer Vorwürfe von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung zu erheben, nachdem vier Frauen ihn 2023 beschuldigt hatten.

Die mutmasslichen Übergriffe sollen zwischen 2006 und 2013 stattgefunden haben, und Brand, der alle Anschuldigungen abstreitet, wurde bereits mehrfach von der Polizei verhört.

Eine der Frauen berichtete, sie sei als Minderjährige in einer Beziehung mit Brand emotional missbraucht worden, während eine andere ihn beschuldigt, sie 2012 in Los Angeles vergewaltigt zu haben. Mehr anzeigen

Die Polizeibeamten, welche die historischen Vorwürfe von sexuellem Missbrauch gegen Russell Brand untersucht haben, verlangen eine Klage von der Staatsanwaltschaft. Dem Schauspieler und Comedian soll der Prozess gemacht werden.

Dieser Schritt folgt nach einer längeren Untersuchung gegen Brand, die 2023 eröffnet worden ist. Da äusserten sich vier Frauen, von Brand missbraucht worden zu sein – darunter sind Vergewaltigung, sexueller und emotionaler Missbrauch.

Stattgefunden haben diese Fälle laut der Polizei zwischen 2006 und 2013 – während des Höhepunkts von Brands Karriere. Er hat alle Anschuldigungen bisher von sich gewiesen – alle seine sexuellen Beziehungen seien «absolut immer einvernehmlich» gewesen.

Er nannte sie «das Kind»

Nach den Schlagzeilen bestätigte die Londoner Polizei mehrere Anrufe wegen «sexueller Übergriffe», «ein Mann in seinen 40ern ist dabei dreimal von der Polizei verhört worden», schreibt «The Guardian».

Die Beweise sind nun an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden.

Eine Frau gab an, Brand hatte eine Beziehung mit ihr, als er 31 Jahre alt war und sie 16. Während der drei Monate sei sie emotional missbraucht worden, Brand legte ausserdem eine äusserst kontrollierende Persönlichkeit an den Tag. Der 49-Jährige nannte sie ausserdem «das Kind».

Eine weitere Frau behauptete, Brand hat sie 2012 in seinem Haus in Los Angeles vergewaltigt – und sie sei am gleichen Tag noch in ein Krisenzentrum eingewiesen worden.

