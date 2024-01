Prinz Andrew in den Epstein-Akten Die Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew sind durch die Veröffentlichung der Gerichtsakten wieder in den Fokus geraten. Bild: Neil Hall/PA Wire/dpa Virginia Roberts Giuffre mit einem Foto von sich selbst als Teenager. Sie sagt, sie sei unter anderem von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell und Prinz Andrew misshandelt worden. Bild: IMAGO/ZUMA Wire Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein im Privatjet des Multimillionärs. Er betrieb Menschenhandel und zwang mehrere minderjährige Mädchen zur Prostitution, sie soll mehrere Mädchen dafür rekrutiert haben. (undatiertes Foto) Bild: IMAGO/ZUMA Wire Die Sex-Orgien sollen unter anderem auf Epsteins Privatinsel Little Saint James stattgefunden haben, die zu den Amerikanischen Jungferninseln gehört. Bild: IMAGO/ZUMA Wire Prinz Andrew in den Epstein-Akten Die Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew sind durch die Veröffentlichung der Gerichtsakten wieder in den Fokus geraten. Bild: Neil Hall/PA Wire/dpa Virginia Roberts Giuffre mit einem Foto von sich selbst als Teenager. Sie sagt, sie sei unter anderem von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell und Prinz Andrew misshandelt worden. Bild: IMAGO/ZUMA Wire Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein im Privatjet des Multimillionärs. Er betrieb Menschenhandel und zwang mehrere minderjährige Mädchen zur Prostitution, sie soll mehrere Mädchen dafür rekrutiert haben. (undatiertes Foto) Bild: IMAGO/ZUMA Wire Die Sex-Orgien sollen unter anderem auf Epsteins Privatinsel Little Saint James stattgefunden haben, die zu den Amerikanischen Jungferninseln gehört. Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Gegen Prinz Andrew sind neue Vorwürfe wegen Sex mit Minderjährigen ans Licht gekommen. Sein Name steht mehrfach in den Gerichtsakten im Missbrauchsskandal um den toten US-Multimillionär Jeffrey Epstein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den neu mit Klarnamen veröffentlichten Epstein-Akten wird Prinz Andrew auf den 900 Seiten mehrfach erwähnt.

Mehrere minderjährige Mädchen sollen demnach zum Sex mit dem jüngeren Bruder von Prinz Charles gedrängt worden sein.

Epsteins damalige Partnerin, die bereits verurteilte Ghislaine Maxwell, soll Andrew die Mädchen zugeführt haben. Mehr anzeigen

Im Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein hat ein Gericht die Klarnamen von mutmasslich rund 170 zuvor meist anonym behandelten Personen veröffentlicht. Sie wurden in einem Zivilstreit zwischen der geschädigten US-Amerikanerin Virginia Giuffre und Epsteins langjähriger Partnerin Ghislaine Maxwell genannt.

Ein Name taucht nach Informationen der britischen Boulevardzeitung «Daily Mail» insgesamt 69 Mal auf: Prinz Andrew. Der britische Royal wird unter anderem beschuldigt, während seines Aufenthalts auf Epsteins Karibikinsel Little Saint James an einer «Orgie mit Minderjährigen» teilgenommen zu haben.

Damit wird der Herzog von York erneut in den Sexskandal um seinen pädophilen Freund verwickelt, etwas mehr als ein Jahr nachdem er den von Virginia Giuffre im Jahr 2022 angestrengten Multimillionen-Dollar-Falll aussergerichtlich beigelegt hatte. Er gab öffentlich nie zu, Sex mit der damals Minderjährigen gehabt zu haben.

Sex-Orgie mit zahlreichen minderjährigen Mädchen

Laut Aussage mehrerer mutmasslicher Opfer sei es immer wieder zum Sex zwischen ihnen und dem Prinzen gekommen. Einer der Frauen, damals 17-jährig, wurde demnach von Ghislaine Maxwell befohlen «dem Prinzen alles zu geben, was er will».

In einer Gerichtsakte aus dem Jahr 2014 behauptet die Frau, dass sie «zu sexuellen Beziehungen mit diesem Prinzen» gezwungen wurde, als sie noch minderjährig war. Dies sei «in London in Ghislaine Maxwells Wohnung, in New York und auf Epsteins Privatinsel auf den Amerikanischen Jungferninseln in einer Orgie mit zahlreichen anderen minderjährigen Mädchen passiert.»

Auch Virginia Giuffre gibt an, dreimal Sex mit Andrew gehabt zu haben – und zwar im Alter von 17 und 18 Jahren. Sie berichtet ebenfalls von einer Sex-Party auf Epsteins Privatinsel, zusammen mit acht anderen Mädchen, die laut Giuffre alle noch unter 18 gewesen sein sollen und kaum Englisch sprachen.

Epstein war im Juli 2019 festgenommen worden. Der bis in die höchsten Kreise vernetzte Geschäftsmann soll zahlreiche auch minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und sie anderen Männern zugeführt haben. Rund einen Monat nach der Festnahme wurde Epstein im Alter von 66 Jahren tot in seiner Zelle gefunden. Offiziellen Angaben zufolge nahm er sich das Leben.