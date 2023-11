Prinz Carl Philip von Schweden musste nach einem Sturz am rechten Arm operiert werden. Bild: Imago/PPE

Carl Philip von Schweden musste sich einer Operation unterziehen. Er sei «unglücklich gestürzt und hat sich am Arm verletzt», so der Palast. Bereits vor einer Woche trat der Prinz mit einem Gips in der Öffentlichkeit auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Carl Philip von Schweden musste sich vergangene Woche einer Operation am rechten Arm unterziehen.

Der 44-Jährige sei «unglücklich gestürzt und hat sich dabei verletzt», erklärt das Königshaus.

Bereits vor über einer Woche war der Prinz erstmals mit einem Gipsarm in der Öffentlichkeit aufgetreten. Mehr anzeigen

Was ist nur mit dem rechten Arm von Prinz Carl Philip passiert? Das fragten sich viele Schwed*innen, nachdem sie die jüngsten Bilder des Royals gesehen haben.

Vergangene Woche nahm der 44-Jährige einen offiziellen Termin wahr. Dabei fiel auf, dass die rechte Hand des Prinzen eingegipst ist.

Manch eine*r fragt sich nun, ob der leidenschaftliche Rennfahrer vielleicht einen Autounfall hatte? Bei dem Termin selbst wollte sich der dreifache Vater nicht zu seiner Verletzung äussern.

Hat der Prinz zu heftig mit seinen Kindern gerauft?

In der Folge hakten die Medien beim schwedischen Königshaus nach. Informationsmanagerin Margareta Thorgren brachte nun Licht ins Dunkle.

«Prinz Carl Philip stürzte letzte Woche im Zusammenhang mit einer Familienaktivität unglücklich und verletzte sich anschliessend am Arm», sagt sie gegenüber der schwedischen Online-Seite «Svensk Damtidning».

Prinz Carl Philip ist Linkshänder

Hat der Prinz vielleicht etwas zu heftig mit seinen drei Kindern gerauft? Diese Antwort blieb der Hof der Presse schuldig — zumindest bisher.

Der Sohn des schwedischen Königspaares hatte bei seinem Sturz immerhin Glück im Unglück. Prinz Carl Philip ist Linkshänder. Deshalb sollte ihm das Schreiben auch mit Gips keine grösseren Probleme bereiten.

Mehr Videos aus dem Ressort