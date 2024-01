Prinz Harry ist jetzt offiziell eine «Living Legend of Aviation»

Prinz Harry wurde in den USA unter anderem für seine Einsätze als Pilot in Afghanistan geehrt. Alberto Pezzali/AP

Prinz Harry war früher Helikopterpilot beim britischen Militär und zweimal in Afghanistan im Einsatz. Für seine Verdienste um die Luftfahrt wurde er nun geehrt – in den USA.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry ist am Freitag, 19. Januar, in Beverly Hills in den USA als «Living Legend of Aviation» ausgezeichnet worden.

Der Award geht an Piloten, die sich im Militär bewiesen haben. Harry flog unter anderem in Afghanistan Helikopter.

Bei der Zeremonie trat er ohne Meghan auf, auch zur Gesundheit von Kate oder Charles äusserte er sich nicht. Mehr anzeigen

Prinz Harry (39) ist am Freitagabend mit dem «Living Legends of Aviation»-Award geehrt worden. Der Herzog von Sussex kam ohne seine Frau Meghan (42) zu der Preisverleihung in Beverly Hills. Dafür rückte er eine andere Frau in den Fokus: seine verstorbene Mutter Diana.

Harry bedankte sich unter anderem bei Schauspieler und dortigem Moderator John Travolta (69), der 1985 mit Prinzessin Diana im Weissen Haus getanzt hat. Das sprach der Prinz bei seiner Rede an: «Ich war da gerade ein Jahr alt und jetzt sieh uns an!» Und fügte an: «Das Einzige, was noch zu tun bleibt, ist nicht gemeinsam zu tanzen, sondern gemeinsam zu fliegen.»

Bei der Zeremonie in Beverly Hills geehrt zu werden, dürfte für Harry ein kleiner Trost sein. Der 39-Jährige wurde jüngst nämlich nicht als einer der 200 ehrenhaften Absolvent*innen der prestigeträchtigen britischen Militärakademie Sandhurst genannt.

Auszeichnung ging schon an Elon Musk und Tom Cruise

Nun wird er in den USA für seinen Einsatz als Pilot ausgezeichnet. Der jüngere Sohn von Charles III. lenkte Helikopter im britischen Militär und war zweimal in Afghanistan im Einsatz.

Den Award bezeichnete er als «unglaubliche Ehre», es fülle ihn mit Stolz, Teil einer so dynamischen und inspirierenden Gruppe von Menschen zu sein – die gleiche Auszeichnung ging schon an Astronaut Buzz Aldrin, Techmogul Elon Musk oder auch Schauspieler Tom Cruise.

«Für mich war das Fliegen eine transzendete Erfahrung», führte der Prinz weiter aus. «Eine enge Begegnung mit Magie, eine Einladung, die Freiheit zu schützen und sich auch frei zu fühlen», sagte er. Auch sei es eine Gelegenheit gewesen, sich selbst zu erden, ohne tatsächlich geerdet zu sein.

Der Auftritt am 19. Januar war der erste des Prinzen seit in seiner Heimat die Nachricht herumging, dass sein Vater und seine Schwägerin wegen der Gesundheit längere Spitalaufenthalts machen müssen. Harry wie auch Meghan haben dies bisher noch nicht kommentiert.

Mehr aus dem Ressort Entertainment

Die englischen Patienten: Operationen bei König Charles III. und Kate Das Vereinigte Königreich sorgt sich um gleich zwei englische Patienten. Sowohl König Charles III. als auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate müssen operiert werden, wie die Royal Family mitteilt. 18.01.2024

dpa