Prinz Leka und Prinzessin Elia haben sich getrennt

Prinz Leka, Tochter Geraldine und seine Noch-Ehefrau Prinzessin Elia posieren 2021 für ein Familienfoto. IMAGO/ABACAPRESS

Sie galten als Adelstraumpaar, nun haben sich Prinz Leka und Prinzessin Elia nach acht Ehejahren und einer gemeinsamen Tochter getrennt.

Das Paar zieht nach acht Ehejahren einen Schlussstrich, sie haben eine gemeinsame Tochter.

Die Dreijährige habe nun Priorität, doch Elia schrieb dazu: «Ich hätte mich nicht dafür entschieden, dass meine Tochter mit getrennten Eltern aufwächst.» Mehr anzeigen

Die albanische Königsfamilie hat nach acht Ehejahren von Prinz Leka und Prinzessin Elia bekannt gegeben, dass sich das Paar getrennt hat. Das Statement findet sich auf dem Instagram-Account des Prinzen.

Prinz Leka (41) und Prinzessin Elia (40) haben eine gemeinsame Tochter, Geraldine (3).

In der Stellungnahme steht: «Da die Ehe ihre Funktion verloren hat, haben sie einen Weg gefunden, sie im gegenseitigen Einvernehmen zu lösen, indem sie die erforderlichen rechtlichen Verfahren eingeleitet haben. Trotz des Glaubens an das Familieninstitut denkt Prinz Leka, dass die Werte gegenseitigen Respekts und gegenseitigen Verständnisses die Grundlage für die Beziehung in ihrer Kontinuität bilden werden.»

«Glückliches und sicheres Leben für Geraldine»

Der Fokus der Noch-Eheleute liege dabei ganz klar auf ihrer Tochter: «Das geistige und körperliche Wohlbefinden von Geraldine steht weiterhin im Mittelpunkt. Prinz Leka setzt sich für ein glückliches und sicheres Leben für Geraldine ein. Ausserdem wird er keine weiteren Erklärungen oder Kommentare abgeben und möchte bitten, dass seine Privatsphäre in dieser Angelegenheit respektiert wird», steht im Beitrag weiter.

Noch-Ehefrau Elia hat ebenfalls ein Statement veröffentlicht. Darin spricht sie darüber, dass sie keineswegs glücklich über die Entscheidung sei – die Familienwerte seien das teuerste Gut: «Ich hätte mich nicht dafür entschieden, dass meine Tochter mit getrennten Eltern aufwächst, aber manchmal ist Trennung der einzige Ausweg.»

Prinz Leka soll sich in Fotografin verguckt haben

Laut «20 Minuten» haben albanische Medien schon darüber berichtet, dass sich der Prinz in jemand anderen verliebt habe. Die 41-jährige Fotografin Blerta Celibashi soll demnach sein Herz erobert haben. Sie sollen gar zusammen am Flughafen von Rom gesichtet worden sein.

Celibashi selbst wollte sich zu den Gerüchten nicht äussern. Immerhin folgen sich die beiden auf Instagram.

