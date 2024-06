Prinz William tanzt ausgelassen zu «Shake It Off»

«Danke Taylor Swift für einen grossartigen Abend!»: Prinz William. Arne Dedert/dpa

Prinz William ist ein Swiftie. Der Thronfolger hat mit seinen Kindern das erste Konzert der «Eras»-Tour in London besucht. Zuvor wurde die US-Sängerin Taylor Swift von der königlichen Garde in Grossbritannien begrüsst.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Taylor Swift trat am 21. Juni in einem ausverkauften Wembley-Stadion in London auf, wo auch Prinz William und seine Kinder anwesend waren.

Prinz William feierte seinen 42. Geburtstag beim Konzert, während seine Frau Kate aufgrund ihrer Krebs-Behandlung nicht dabei war.

Die Royal Guard ehrte Swift vor dem Konzert mit einer musikalischen Darbietung ihres Hits «Shake It Off» vor dem Buckingham Palast. Mehr anzeigen

Taylor Swift war mit ihrer «Eras»-Tour in London zu Gast. Das Konzert fand am 21. Juni statt – und hatte royale Besucher*innen! In einem gefüllten Wembley-Stadion waren unter anderem nämlich Prinz William und seine Kinder beim Swift-Auftritt dabei.

William tanzt ausgelassen zu «Shake It Off», das siehst du im folgenden Video einer Nutzerin auf X.

I am sorry but prince william dancing to shake it off has me wheeeeeezing pic.twitter.com/hDyLxtJIdt — nich⸆⸉ (@sohighschooll) June 22, 2024

Der Prinz von Wales lässt damit seinen 42. Geburtstag ausklingen, den er ebenfalls am 21. Juni feierte.

Nicht mit dabei war seine Ehefrau Kate, da sie sich trotz Rückkehr zu zumindest einer royalen Pflicht – «Trooping the Colour» – weitgehend von der Öffentlichkeit fernhält. Sie befindet sich weiterhin in Krebs-Behandlung.

Taylor Swift begrüsst regelmässig prominente Gäste an ihren Konzerten, so war auch Meghan Markle 2023 in Los Angeles im Publikum.

Ob William mit seinen Kindern extra Tickets ergattern musste, ist wohl fraglich. Doch begrüsst hatte die Royal Guard den US-Popstar in London mit einem musikalischen Gruss: Sie spielten nämlich am Tag vor dem Konzert am 21. Juni Swifts Hit «Shake It Off» vor dem Buckingham Palast.

Prinz William kennt Swift zudem persönlich, da sie schon 2013 gemeinsam auf der Bühne standen. Damals begleitete sie den Royal auf die Bühne bei einem Event im Kensington Palast, wo er zusammen mit Jon Bon Jovi «Livin' on a Prayer» vortrug.

Er sagte dazu später: «Als ich bei diesem jährlichen Wohltätigkeitsereignis auftauchte, waren da Jon Bon Jovi und Taylor Swift. Das hat mich schon ein bisschen von den Socken gehauen.» Swift habe ihn aus dem Publikum geholt und ihn auf die Bühne bugsiert. William habe das Angebot nicht ablehnen können.

Mehr aus dem Ressort Entertainment