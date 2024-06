Prinz William spricht über Fortschritte bei Kates Gesundheit

Ende März wurde bekannt, dass Prinzessin Kate an Krebs erkrankt ist. Nun überraschte ihr Mann Prinz William bei einer Gedenkfeier zum «D-Day» mit einem Statement zu ihrer Gesundheit. Bild: Chris Jackson/Pool Getty/AP

Seit Ende März gibt es kaum Neuigkeiten über die an Krebs erkrankte Prinzessin Kate. Doch nun überraschte Prinz William bei einer Gedenkfeier zum «D-Day» mit einem Statement zur Gesundheit seiner Ehefrau.

dpa/bb dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Kate hat sich nach ihrer Krebsdiagnose Ende März aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und nimmt bis auf Weiteres keine royalen Verpflichtungen wahr.

Ihr Mann Prinz William überraschte nun bei einer Gedenkfeier zum «D-Day» mit einem Statement zur Gesundheit seiner Ehefrau.

An der Veranstaltung zum 80. Jahrestag des «D-Day» im englischen Portsmouth nahm auch sein Vater König Charles III. (75) teil. Mehr anzeigen

Der britische Thronfolger Prinz William soll sich laut Medienberichten bei einer Gedenkveranstaltung im englischen Portsmouth für den «D-Day» zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie über den Gesundheitszustand seiner Frau geäussert haben.

Auf die Frage, ob es der an Krebs erkrankten Kate schon besser gehe, antwortete William demnach mit einem klaren «Yes», wie unter anderem die Nachrichtenagentur PA meldete.

Die Äusserung stammt von einem Video, das den Prinz im Gespräch mit einem älteren Mann in einem Rollstuhl zeigt.

Prinz William: «Ja, sie wäre gerne hier»

Andere Medien schreiben, dass Prinz William auf die Frage eines Veteranen der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944, ob es der Prinzessin von Wales «besser geht», mit «Ja, sie wäre gerne hier» geantwortet habe.

Bei seinem Auftritt vor den versammelten, noch lebenden Veteranen des «D-Day» verlas William einen Auszug aus einem Brief, den ein Soldat am Tag der Landung der alliierten Truppen in der Normandie am 6. Juni 1944 an seine Frau geschickt hatte.

Der britische Thronfolger nahm mit seinem Vater König Charles und Königin Camilla an einer Gedenkveranstaltung teil.

Kate unterzieht sich einer vorbeugenden Chemotherapie

Prinzessin Kate hatte Ende März in einer persönlichen Videobotschaft der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass bei ihr nach einer grösseren Bauch-OP im Januar Krebs festgestellt worden sei.

Sie unterzieht sich seitdem einer vorbeugenden Chemotherapie. In der Öffentlichkeit war sie schon seit Monaten nicht mehr zu sehen.

