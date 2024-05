Kate widmet sich erstem Projekt nach Krebsdiagnose

Vor zwei Monaten teilte Prinzessin Kate der Weltöffentlichkeit in einem emotionalen Video mit, dass sie an Krebs erkrankt ist.

Laut der britische «Daily Mail» war Kate in letzter Zeit aber nicht komplett untätig. So soll die Prinzessin die letzten Wochen genutzt haben, um ein Projekt, das ihr besonders am Herzen liegt, weiterzuführen.