Prinz William ist ein grosser Fussballfan. Arne Dedert/dpa

Prinz William hat dem neuen englischen Fussballcoach Thomas Tuchel auf X gratuliert. Der Thronfolger ist begeisterter Fan der Nationalmannschaft – und hofft natürlich auf einen erfolgreichen Einstand des neuen Trainers.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz William zeigt seine Unterstützung für den englischen Fussball, indem er Thomas Tuchel nach dessen Ernennung zum Nationaltrainer eine motivierende Nachricht sendet.

Thomas Tuchel tritt ab 1. Januar 2025 die Nachfolge von Gareth Southgate als Trainer der englischen Nationalmannschaft an, sein Vertrag läuft 18 Monate.

Tuchel erhält ein Jahresgehalt von 5 Millionen Pfund (ca. 5,6 Millionen Franken), wobei auch andere hochkarätige Namen wie Klopp und Guardiola als mögliche Kandidaten genannt wurden. Mehr anzeigen

Prinz William hat schon während der EM gezeigt, wie gross seine Leidenschaft für den englischen Fussball ist. Das Spiel Schweiz gegen England hat er gar live vor Ort in Düsseldorf verfolgt.

Nun hat die englische Elf einen neuen Trainer: Thomas Tuchel ist mit seinem Vertrag für 18 Monate verpflichtet worden. Das ist auch an Prinz William nicht vorüber, er schreibt Tuchel und der gesamten Organisation eine inspirierende Nachricht auf X.

«Aufregende Zeiten für England, mit einer ganzen Generation an talentierten Spielern und einem neuen Coach, der die Zügel in der Hand hält», schreiben die Prinzessin und der Prinz von England über ihren X-Account. Und fügt an: «Thomas, wir wünschen dir alles Gute, wir stehen hinter dir! W.»

Der Deutsche war mehrfach als Favorit für den Posten genannt worden, er ist damit Nachfolger von Gareth Southgate.

Andere Namen, die im Rennen für den Posten waren, sind Jürgen Klopp, Graham Potter oder auch Pep Guardiola.

Tuchels Job beginnt offiziell am 1. Januar 2025, das Salär beträgt dabei

5 Millionen Pfund pro Jahr – rund 5,6 Millionen Franken.

Mehr aus dem Ressort Entertainment