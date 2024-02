Prinz William kam ohne Kate, plauderte dafür mit Cate Cate statt Kate – Prinz William kam zu den BAFTAs 2024 alleine. Seine Frau Prinzessin Kate erholt sich von einer Operation. Dafür plauderte er mit Hollywood-Star Cate Blanchett. Bild: IMAGO/i Images Vertraut und herzlich im Gespräch: Cate Blanchett und Prinz William kennen sich bereits von früheren Veranstaltungen. Bild: IMAGO/i Images Alleingang auf dem roten Teppich: Prinz William besuchte die BAFTAs 2024 ohne seine Ehefrau Prinzessin Kate. Bild: IMAGO/UPI Photo Prinz William kam ohne Kate, plauderte dafür mit Cate Cate statt Kate – Prinz William kam zu den BAFTAs 2024 alleine. Seine Frau Prinzessin Kate erholt sich von einer Operation. Dafür plauderte er mit Hollywood-Star Cate Blanchett. Bild: IMAGO/i Images Vertraut und herzlich im Gespräch: Cate Blanchett und Prinz William kennen sich bereits von früheren Veranstaltungen. Bild: IMAGO/i Images Alleingang auf dem roten Teppich: Prinz William besuchte die BAFTAs 2024 ohne seine Ehefrau Prinzessin Kate. Bild: IMAGO/UPI Photo

Weil sich Prinzessin Kate von einer Operation erholt, besuchte ihr Ehemann Prinz William die diesjährigen BAFTAs alleine. Der tauschte sich bei der Veranstaltung mit Schauspielerin Cate Blanchett aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der diesjährigen BAFTA-Verleihung kam Prinz William alleine, ohne seine Ehefrau Prinzessin Kate.

Sie erholt sich gerade von einer Operation.

Prinz William sprach dafür mit der zweifachen Oscargewinnerin Cate Blanchett. Mehr anzeigen

Prinzessin Kate blieb den BAFTAs am vergangenen Sonntagabend fern. Sie erholt sich weiterhin von ihrer Operation.

Dafür besuchte ihr Ehemann Prinz William die British Academy Film Awards in London. «People» schrieb vorab, dass der Prinz sich die Preisverleihung ansehen wird, «bevor er die Gewinner der Kategorien und die Nominierten des EE-Rising-Awards trifft».

Bereits seit 2010 ist Prinz William der Präsident der British Academy of Film and Television Arts. Er besuchte die Veranstaltung in den vergangenen Jahren regelmässig, wobei ihn Prinzessin Kate begleitete.

Prinz William und Cate Blanchett

Es ist eine der ersten Veranstaltungen, bei der der Royal wieder öffentlich zu sehen ist. Doch ganz alleine war er doch nicht. Er holte sich Unterstützung von Schauspielerin Cate Blanchett.

Sie und der Prinz kennen sich gut. Vergangenen November waren sie gemeinsam bei der Verleihung des «Earthshot»-Preises in Singapur.

Der grosse Abräumer der Veranstaltung, die auch als die britische Oscarverleihung bezeichnet wird, war das Biopic «Oppenheimer». Das Werk wurde mit insgesamt sieben Preisen ausgezeichnet.

Durch die Veranstaltung führte der britische Schauspieler David Tennant, bekannt aus «Doctor Who».

Mehr Videos aus dem Ressort